Z Brihto po prenovljeni poti v Savinjski dolini

Glavni izvajalci prenove poti z avtorjem tabelnih ilustracij Mladenom Melanškom v sredini

Na odprtju so pekli jabolka in klobase.

V okviru projekta Lokalne akcijske skupine Spodnje savinjske doline (LAS SSD) Gozdovi so pljuča Pekla, ki poteka od 15. septembra 2018 do 10. oktobra 2019, so prenovili gozdno in geološko učno pot. Posodobili in vsebinsko nadgradili so jo v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije – Krajevno enoto Žalec. Na 10 točkah so postavili nove informativne table v slovenskem in angleškem jeziku. Vse so opremljene s QR-kodami, za predstavitev poti so uredili novo dvojezično spletno stran in natisnili zloženko. Tabla na začetku poti je označena tudi z braillovo pisavo, pot pa je opremljena tudi z novimi didaktičnimi pripomočki za še bogatejše doživljanje gozdnega prostora. Na vrhu poti na Požarišču je v senci hrastov in borov urejeno počivališče za oddih in razvedrilo v naravi. Obiskovalci si lahko pot ogledajo sami ali s strokovnim vodstvom gozdarjev Zavoda za gozdove Slovenije, sprehod je primeren za vse starostne skupine in v vseh letnih časih. Obiskovalce po poti spremljajo in jih usmerjajo radovedna sovica Brihta in simpatične ilustracije. Skupna vrednost prenove učne poti je nekaj čez 36.000 evrov.Prireditev Pozdrav jeseni pri jami Pekel je obiskalo veliko otrok s starši, babicami in dedki. Udeleženci so se lahko vključevali v razne zabavne igre, ustvarjalne delavnice, si pekli jabolka in klobase, se sladkali s palačinkami, iskali skriti zaklad, se igrali na novih igralih in se seveda sprehodili skozi jamo Pekel s svojimi svetilkami. Marsikdo se je podal po prenovljeni učni poti do njenega najvišjega dela, 416 m visokega Požarišča, kjer so za prijetno druženje ob ognju in dobrotah poskrbeli člani Celjskega gozdarskega društva in Zavoda za gozdove Slovenije – Krajevne enote Žalec.