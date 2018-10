Z avti čez drn in strn

Zahtevna proga

Terenska vozila na terenu, za katerega so tudi namenjena.

Rezultati dirke off road ARO Gošče v Trnju



1. David Druzovič

2. Dejan Živko

3. Martin Šmid

4. Dino Sarjaš

5. Matjaž Lorber

6. Luka Karner

7. Gorazd Rottman

8. Jože Markoja

9. Peter Druzovič

10. Anton Cigan

11. Urška Sarjaš

12. Jože Karner

13. Blaž Drozg

14. Miran Korrar

15. Boštjan Lorber

Društvo ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje v občini Črenšovci je na društvenem poligonu Gošče pri Trnju pripravilo že 22. tradicionalno mednarodno tekmovanje različnih terenskih vozil. Dogodka so se udeležili lastniki terenskih vozil iz Slovenije in iz tujine, iz Avstrije, Madžarske in Italije, ki so tekmovali v off road disciplini.Preizkusili so se v kombinaciji soft traila in spretnostne vožnje, saj so bila vsa vozila v eni kategoriji. Proga je bila zelo zahtevna in spolzka ter nevarna za tekmovalce, zato previdnost ni bila odveč. Dolga je bila 1000 metrov, na njej so bile vzpetine in različne ovire. Vozila različnih znamk proizvajalcev iz Evrope, ZDA in Japonske so bila na bencin ali dizel, tekmovalo pa se je za nagrado občine Črenšovci.Pomerilo se je 28 veščih takšnih podvigov, pri katerih je treba pokazati veliko spretnosti, znanja in izkušenj. Ob tej priložnosti so bila predstavljena različna vozila, med njimi novi Jeepov cherokee, s katerim so se lahko obiskovalci preizkusili v vožnji čez različne ovire na poligonu. Vzporedno sta se predstavili tudi Slovenska vojska in policija. Vojaki so pripeljali osemkolesno patrio in novo toyoto landcruiser, policisti pa so predstavili vozila, namenjena varovanju državne meje in nadzoru ilegalnih prehodov čez mejo.Organizator je pripravil tudi preizkus v vlečenju terenskega vozila, v katerem so sodelovali štirje tekmovalci, ter tekmo v montiranju in demontiranju avtomobilskega kolesa. Vsa zahvala, da je 22. srečanje tako dobro uspelo, pa gre predsedniku Društva ljubiteljev terenskih vozil ARO Trnje