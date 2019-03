Z 80-letnikom iz Pekinga v Pariz

Avto nosi štartno številko 30, ker je 30. najstarejše vozilo na reliju. FOTO: Staš Ivanc

Začetek pustolovščine

112 let relija

Reli Peking–Pariz so prvič izvedli leta 1907, nakar je moralo miniti več kot 80 let, da so spet izvedli vzdržljivostno preizkušnjo. Leta 2016 je potekal tudi prek Slovenije, letos pa je doživel svojo sedmo izvedbo.

Buick je prejšnji petek odšel v koprsko pristanišče, od koder bo v kontejnerju odpotoval na Kitajsko. FOTO: Staš Ivanc

Pot jih bo vodila iz Kitajske prek Mongolije, Rusije, Kazahstana, Finske, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Nemčije, Nizozemske, Belgije in Francije.

Avto je v skoraj originalnem stanju, treba pa je bilo vgraditi varnostno kletko, pasove, povečati rezervoar na 160 litrov in dodati satelitsko navigacijo in tripmetre. FOTO: Staš Ivanc

Čez slabe tri mesece se bo iz kitajske prestolnice na dolgo, 14.000-kilometrsko pot do mesta luči odpravila karavana 120 oldtajmerjev, ki se bo udeležila sedmega mednarodnega vzdržljivostnega relija starodobnikov Peking–Pariz.In prvič bosta na najtežjem in najdaljšem reliju za starodobna vozila, ki bo trajal kar 36 dni, sodelovala Slovenca –inz 80 let starim buickom special 40 series.Ideja za udeležbo na reliju Peking–Pariz je prišla z Jožetove strani pred tremi leti, ko je njegova trasa vodila tudi čez Slovenijo. "Jože je ljubitelj starodobnikov – ima jih cel kup. Pa sva rekla, da bi poskusila nekaj, česar še nisva. Imava veliko izkušenj s štirikolesniki in z reliji po svetu po najtežjih brezpotjih po Sahari in Južni Ameriki. In nastala je ideja, da greva na to pot," se spominja Blaž. Selekcija za vzdržljivostni reli je bila kar huda: prijavilo se je 500 ekip, izbrali so jih 120. "Gledali so, za kakšen avto gre, da je čim bolj redek, da je v originalnem stanju z le manjšimi predelavami," pravi Štefanija.Najprej sta hotela iti s še starejšim avtomobilom (desoto royal), a ga ni bilo mogoče pravočasno spraviti v red. Nato sta našla buicka v originalnem stanju, a prav tako ni bilo dovolj časa za pripravo, nakar je Jože na Finskem našel drugega buicka. Zakaj prav buick? "Ah, iskala sva dovolj močan avto, ki bi zdržal takšno pot. Usedla sva se na letalo in ga šla na Finsko pogledat," pravi Blaž.Avto je bil odlično restavriran, pa sta ga kupila in pripeljala v Slovenijo, tukaj sta ga dala na dvigalo in ga s prijatelji še enkrat razdrla in sestavila ter prilagodila po zahtevah organizatorjev relija; treba je bilo dodati varnostno kletko in vgraditi 160-litrski rezervoar za gorivo, saj bo na reliju več 400-, 500-kilometrskih odsekov brez možnosti dotakanja goriva, dodati je bilo treba satelitsko navigacijo in trpežne pnevmatike, da bodo zdržale zahtevne terene.Pot bo dolga: 14.000 kilometrov, od tega večina po slabem terenu. "Treba je poudariti, da to ni hitrostna dirka, ampak točnostna: od točke A do točke B je treba priti v določenem času," pojasnjuje Blaž. V Mongoliji bodo precej dolgi odseki po nenaseljenih območjih, kamor bo organizator zgolj dostavil gorivo na kontrolne točke, spali pa bodo v tradicionalnih nomadskih šotorih, jurtah. Sicer bodo spali po hotelih.Dirka se začne 2. junija izpred Velikega zidu pri Pekingu, cilj je 7. julija v Parizu. "Midva na Kitajsko odletiva 28. maja, saj moramo v Pekingu opraviti še tečaj varne vožnje, da dobimo kitajsko vozniško dovoljenje," je povedal Blaž prejšnji petek, ko sta z Jožetom buicka odpeljala v koprsko pristanišče, od koder bo v kontejnerju odpotoval na Kitajsko."Naši fantje serviserji so blazno veseli, ker jim ga ni treba več šraufati, potem ko so vsako popoldne eno leto ves čas nekaj delali na njem. Največja težava je bila, ker gre za ameriško vozilo in je treba vsak del naročiti iz ZDA," pojasni Blaž.Avto sta preizkusila že dvakrat: z njim sta se odpravila do Makedonije in šla v Britanijo na sestanek z organizatorji. Vtise z relija bosta objavljala na facebooku, instagramu in twitterju.