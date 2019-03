Vzpenjave lepotice ščitijo pred pogledi

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Bršljan lahko preraste celotno fasado.

Nad mizo ne bomo napeljali rastlin, ki jim vse poletje odpadajo odmrli cvetovi.

Z vzpenjavkami lahko oblikujemo brezštevilne podobe.

Zimski vrt oziroma dvorišče v obdobju, ko je večina rastlin brez listja, razgali vse do zadnjega kotička, tudi manj lepe prostore, dolgočasne ograje ali obledele zidove. Da bi skrili tovrstne pomanjkljivosti, zasadimo rastline, ki se bodo ob opori vzpele in z bujnim listjem zakrile, kar naj bi bilo očem skrito. Če povrhu izberemo cvetoče, bodo imele poleg funkcije zakrivanja še okrasno.Z ustrezno konstrukcijo dosežemo, da bodo vzpenjavke ponujale zaščito pred nezaželenimi pogledi, hkrati pa bodo ščitile pred soncem in vetrom. Lahko bi rekli, da so vzpenjavke večfunkcijske rastline, ki imajo še eno čudovito lastnost, da lahko z njimi oblikujemo brezštevilne podobe: speljemo jih lahko po obstoječih objektih ali postavimo posebne konstrukcije, na primer pergole.Izbiramo lahko med okrasnimi ali užitnimi rastlinami, med njimi se na primer kot vzpenjavka dobro obnese kivi, seveda pa lahko v tako imenovano brajdo oblikujemo in speljemo vinsko trto. Večina vzpenjavk po naših vrtovih so trajnice, lahko so zimzelene ali listopadne. Ne morejo stati brez opore, za vzpenjanje pa jim je narava namenila različne sisteme. Na podlago se lahko pripenjajo s pomočjo zračnih korenin, vitic ali oprijemalnih pecljev, kakršne ima srobot. Nekatere se na oporo pritrdijo tako, da se okoli nje ovijejo.Preden se odločimo za nakup, premislimo, kakšne koristi želimo. Potrebujemo senčen kotiček, kamor bomo postavili vrtno pohištvo, kjer bomo lahko počivali v vročih poletnih popoldnevih, si želimo cvetoč in dišeč okras, bi radi le skrili staro in grdo ograjo, morda na jesen uživali v slastnem grozdju?Pri izbiri ne pozabimo na funkcionalnost, listopadnih rastlin, od katerih se bo poleg listja osulo še odmrlo cvetje, pač ne bomo sadili k pergoli, pod katero imamo urejeno letno kuhinjo in jedilnico. Ni praktično, če moramo vseskozi brisati mizo in pometati po tleh. Rastline lahko izbiramo tudi glede na to, kako gosto se razraščajo, od česar je odvisno, koliko svetlobe bodo prepuščale in ali bodo zagotavljale prijeten hlad.Ne pozabimo, da pergole in drugih konstrukcij ne postavljamo zgolj za eno leto, in ker bomo sadili predvsem trajnice, bo imel vrt podobo, kakršno bomo zasnovali, več let. Zato načrtujmo premišljeno, če smo v dvomih, se posvetujmo s strokovnjakom.