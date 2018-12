Vse nared za model 3

Model 3 privablja z eleganco. FOTO: Reuters

Teslin model 3 bo na evropske ceste zapeljal februarja. FOTO: Reuters

Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla bo februarja v Evropi začel prodajati model 3, s čimer bo še močneje pritisnil na evropske premijske znamke, katerih električni avtomobili se že zdaj prodajajo opazno slabše od Teslinega modela S. Model 3 z močnejšim baterijskim paketom bo v Nemčiji stal okoli 63.000 evrov.Na stari celini se bo prodajala tudi najzmogljivejša različica performance, ki ima še dodaten elektromotor, pri čemer cena še ni znana, v Britaniji pa bo stala okoli 72.000 funtov (dobrih 80.000 evrov). V to vsoto še niso vključene ekosubvencije posameznih držav.Prve pošiljke za nemško govoreči trg bodo šle v Švico, februarja pa bo model 3 na voljo tudi na Norveškem. Prednost pri nakupu bodo imeli kupci z rezervacijo, pri čemer bodo tisti, ki vozila še niso naročili vnaprej, hitreje prejeli zmogljivejši model 3 performance. Novi kupci bodo cenejše modele dobili enkrat poleti. Proizvodnja vozil z volanom na desni strani se bo začela na začetku leta 2019, prvi modeli pa bodo na Otok prišli spomladi.Teslin model 3 naj bi pritegnil predvsem kupce srednje velikih premijskih avtomobilov, ki želijo z bencinskega ali dizelskega motorja prestopiti na električni pogon. Po dosedanjih napovedih bodo njegov prihod v Evropo občutile predvsem dražje različice BMW-jeve serije 3 in Mercedes-Benzovega razreda C. Med popolnoma električnimi vozili bo model 3 tekmoval z Jaguarjem i-pace in Audijem e-tron, ki se v Evropi že prodajata. Model 3 bo verjetno vplival tudi na slabšo prodajo drugih Teslinih vozil, kot je model S; vsaj med kupci, ki želijo najnovejši električni avto in za katere ni tako pomembno, v katero kategorijo spada.Teslin model se v Evropi že zdaj prodaja bolje od elektrificiranih Mercedesovih, BMW-jevih in Audijevih limuzin. Po podatkih analitske družbe JATO Dynamics se je v prvih desetih mesecih v Evropi prodalo 13.209 modelov S, na drugem mestu z 12.688 primerki je Mercedes-Benz razreda S, ki mu sledita BMW 7 (8221 vozil) in Audi A8 (4854 vozil). Tesla je do oktobra v Evropi prodala tudi 8801 primerek suva model X, prihodnje leto pa naj bi predstavila tudi manjši suv z imenom model Y..