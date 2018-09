Vozniške rokavice se vračajo

Kdo še nosi vozniške rokavice razen dirkačev? Medtem ko so bile usnjene rokavice, ki so vozniku dajale boljši oprijem, včasih nekaj vsakdanjega, pa so v zadnjem času postale stvar petičnežev in ljubiteljev klasičnih avtomobilov oziroma starodobnikov.



A to še ne pomeni, da trg zanje ne obstaja: v bistvu je začel spet rasti. K njihovi ponovni priljubljenosti je prispeval hollywoodski zvezdnik Ryan Gosling, ki je v filmu Vožnja (Drive) iz leta 2011 v vlogi skrivnostnega kaskaderja in mehanika, ki ponoči fuša kot voznik za pobege, nosil klasične usnjene vozniške rokavice.



Eden izmed ponudnikov tovrstne klasične ali retro opreme je britanski Outlierman, ki se specializira za "dodatke za džentelmenske voznike". In podrobnost in kakovost izdelave sta vrhunski. Njihove rokavice so prava mala mojstrovina, saj so ročno izdelane iz najboljših materialov pri italijanskih mojstrih.



Na prodaj imajo več različnih moških in ženskih modelov iz kakovostnega usnja in blaga v najrazličnejših barvah. Seveda tudi cene niso ravno nizke: od 120 evrov za osnovne modele do 400 evrov za omejene serije.