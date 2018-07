Vode, v kateri so se kuhale testenine, ne zlijte v odtok

Voda, v kateri so se kuhale testenine, je uporabnejša, kot se vam morda zdi. Dobrodošla je namreč pri pripravi omak, juh, prikuh in drugih jedi, česar se vrhunski kuharski mojstri dobro zavedajo. Ti jo zato dodajajo omakam in kremnim juham, saj deluje kot gostilo, hkrati pa jedem daje polnejši in izrazitejši okus.

Prava količina

Da bi bila ta prave teksture in izrazitega okusa, pri kuhanju testenin z njo ne pretiravajte. Voda, v kateri se kuhajo, bi jih morala samo prekriti.



Zakaj je dobra



Med kuhanjem testenin v vodi ostane koncentracija škroba, zaradi katere so kremne juhe, omake in prikuhe gladke teksture, primerno goste in izrazitejšega okusa, so zapisali pri Huffington Postu.

Olje je odveč

Če med kuhanjem testenin vodi dodajate olje, tega ne počnite več. Lepljenje testenin raje preprečite tako, da jih na začetku kuhanja večkrat dobro premešate, nato pa do primerne trdote kuhate na zmernem ognju.