Visoko v sedlu, to je BMW F 850 GS adventure

Adventure različica je višja in ponudi prostornejšo, 23-litrsko posodo za gorivo.

Paralelni dvovaljnik

70

kilovatov razvije tekočinsko hlajeni vrstni dvovaljnik.

Sodobna elektronika

BMW F 850 GS adventure

Motor: 853 ccm, štiritaktni, vrstni dvovaljnik, štirje ventili na valj, tekočinsko hlajeni

Prenos moči: šeststopenjski menjalnik, veriga

Moč: 70 kW (95 KM) pri 8250 vrt./min

Navor: 92 Nm pri 6250 vrt./min

Zavore: spredaj 2 x plavajoča koluta 305 mm, zadaj 1 x 265 mm plavajoči kolut, ABS v nagibu

Pnevmatike: 90/90 R 21, 150/70 R 17

Okvir: mostni okvir, jeklena lupina

Vzmetenje: spredaj obrnjene USD-teleskopske vilice, zadaj sredinsko vpet blažilnik, hidravlično nastavljiva prednapetost vzmeti, prilagodljivo blaženje pri povratnem gibu

Teža s tekočinami: 244 kg

Medosna razdalja: 1598 mm

Višina sedeža: 890 mm

Posoda za gorivo: 23 l

Zastopnik: BMW Group Slovenija

Cena: 13.700 evrov (testni model 19.081 evrov)

Gremo na avanturo

Ob pogledu na robustno pojavo Beemvejevega potovalnega enduro motocikla F 850 GS adventure hitro pomisliš na vožnjo po neznanih krajih, kjer je asfalta bolj malo. Obenem čutiš tudi nekaj strahospoštovanja, kajti sedlo tega novodobnega jeklenega konjiča je postavljeno zelo visoko, kar 89 centimetrov visoko pri sedežu rally, s katerim je bil opremljen testni motocikel.Za njegovo upravljanje vsekakor potrebujemo dovolj dolge noge – BMW ponuja možnost nakupa nižjega sedeža in dodatno znižanje podvozja, a s tem posegom motocikel izgubi svoj smisel – avanturistično vožnjo zunaj urejenih poti. Seveda je drugo vprašanje, kako se bo 244 kilogramov težki motocikel obnašal na brezpotjih. Še vedno pa je lažji kot njegov večji brat z bokserskim agregatom.Med manevriranjem na mestu je dober stik nog s tlemi pomemben, ko pa se začne ta beemve voziti, postane njegovo upravljanje sila preprosto in predvidljivo. Pravi užitek je, ko se njegov 853-kubični paralelni dvovaljnik zavrti – pri 6250 vrtljajih v minuti doseže največji navor 92 Nm in pri 8250 vrt./min največjo moč 95 konjev (70 kW).Moči je dovolj tako za vožnjo v dvoje kot solidne pospeške na avtocesti. Če dodamo še doplačljivi kvikšifter za prestavljanje brez sklopke, ki deluje tako navzgor kot navzdol, dobimo krasen paket za brezstresno vožnjo. Omenim naj, da kvikšifter deluje gladko in je vreden doplačila.F 850 GS adventure je vsekakor bolj domač na podeželskih cestah, makadamih kot na avtocesti – na avtocestnih etapah smo si namreč želeli malce več vetrne zaščite, kot jo daje nižji športni vetrobran, del doplačljivega paketa opreme rally. Po drugi strani pa je bil motocikel opremljen s solidno cevno zaščito, ki pride prav pri terenski vožnji, kjer obstaja večja verjetnost padca na bok.Dobrodošla novost, ki jo je BMW vpeljal v nove predstavnike serije F, je možnost nakupa sodobnih elektronskih pomagal, ki so bila še nedavno rezervirana za dražje modele. Tako lahko nove modele srednjega razreda opremimo na primer z zavornim sistemom ABS, ki omogoči učinkovito in varno zaviranje tudi v nagibu, elektronskim blaženjem ESA, že omenjenim kvikšifterjem, tempomatom, če naštejemo le tiste najpomembnejše asistente, ki v marsičem olajšajo vožnjo in jo naredijo bolj varno.Tako smo na testnem motociklu, ki je bil opremljen z vsemi omenjenimi pripomočki, s preprostim pritiskom na gumb nastavili prednapetost zadnje vzmeti in jo prilagodili obremenitvi s sopotnico oziroma prtljago. Seveda vsa ta dodatna oprema podraži motocikel – v našem primeru za skoraj 6000 evrov.Klasične merilnike je pri F 850 GS adventure zamenjal TFT-zaslon, ki je dobro berljiv v večini razmer. Če dokupimo paket za povezovanje, lahko motocikel povežemo preko bluetootha z aplikacijo na pametnem telefonu. Ta med drugim omogoči, da nam telefon pomaga pri navigaciji po neznanih krajih. Tako nakup namenske navigacijske naprave niti ni tako nujen, če se zadovoljimo s preprostimi prikazi puščic, ki nas usmerjajo med vožnjo.V primerjavi z običajno izvedenko F 850 GS ima različica adventure predvsem prostornejšo posodo za gorivo, ki sprejme kar 23 litrov. To pomeni, da bomo bencinski servis obiskali nekako na 500 kilometrov, kar pa je že prava avanturistična razdalja. Gospodarnost agregatov je bila že od nekdaj pregovorna lastnost motociklov z Bavarskega.