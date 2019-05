Ventile razgibajmo vsake tri mesece

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če poči cev, nam lahko voda zelo hitro zalije stanovanje FOTO: Guliver/Getty Images

Tlak v ceveh

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ob okvari na vodovodni inštalaciji nas lahko močno zaboli glava.

Čistimo in servisiramo ventile in odtoke

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ko poči cev, imamo v trenutku poplavo, zato moramo vedeti, kje v stanovanju so ventili, in jih tudi vzdrževati. FOTO: Guliver/Getty Images

Na notranjih stenah ventila se nabira kamen, zato ga sčasoma ne moremo več zapreti.

Ročica pravokotno na cev



Če stanujemo v bloku, moramo o zapiranju vode obvestiti stanovalce. Običajno to storimo med tednom dopoldne, po deveti uri, ko so sosedje v službah, ne zvečer ali v soboto, ko so vsi doma, razen seveda v nujnih primerih.

Čeprav se morda ne zdi tako, je vodo precej težje nadzorovati kot električno energijo, ki jo lahko v stanovanju izklopimo z varovalko. Z vodo žal ne gre tako. Da bi jo v stanovanju varno uporabljali, jo moramo stoodstotno kontrolirati.Če malo poenostavimo, zato toliko ventilov in nenavadno trdih cevi v stanovanju in zato so kuhinjske in kopalniške armature (pipe), ki omogočajo mešanje tople in hladne vode, težke in relativno drage, saj morajo zapirati stoodstotno in zdržati pritisk.Če želimo, da voda priteče iz pipe pod rahlim pritiskom, moramo imeti v sistemu dovodnih cevi določen pritisk. Upravljalec oziroma distributer vode mora zagotoviti v ceveh najmanj 4 bare tlaka, kar ni malo – to vedo tisti, ki so doživeli okvaro na sistemu, ko je spustil ventil ali je počila cev in je voda tako silovito špricala iz cevi, da je v trenutku poplavila prostor.V stanovanjsko hišo ali blok priteče po cevi, debeli vsaj kot moška roka, nato se po t. i. vejah cevi premera od 30 do 16 mm razdeli po nadstropjih, ki jim vodovodarji v žargonu pravijo vertikale. Ker ni stisljiva, počasi hlapi in ni gorljiva, moramo v vseh stavbah brez izjeme urediti vodni tokokrog. Kar pomeni, da moramo vodi, ki priteče iz pipe, omogočiti tudi kontrolirani umik. V nasprotnem bo, običajno na našo veliko škodo, sama našla pot na parket, preprogo ...Da se izognemo škodi, moramo redno čistiti in servisirati odtoke in ventile na dovodnih ceveh. Pravilo veleva, da ima vsak končni priključek, se pravi pipa, svoj končni varnostni ventil. Če pogledamo v kuhinji pod pomivalno korito, bomo videli, da se pipa z vodo napaja po dveh ceveh, ki sta priključeni na dva ventila, štrleča iz stene. Če kljukici na ventilih zapremo, bi morala voda na odprti pipi prenehati teči.Tako lahko odklopimo cevi in zamenjamo pipo ali pomivalno korito, pult, celotno kuhinjo. A pogosto ni tako. Ko so ventili novi in delujejo, prav tako pipa, na varnostne, t. i. kotne ventile pozabimo. Ko pipa zataji, začne kapljati, se le s težavo odpira in jo želimo zamenjati, nastane problem, saj se ventilov ne da zapreti. V njih se je v letih nabralo preveč kamna, saj jih nismo vsake tri mesece odprli in zaprli, da bi jih ohranili pri življenju.Da bi lahko zamenjali pipo in pokvarjena kotna ventila, moramo zapreti glavni ventil na dovodu v stanovanju. Običajno ima kopalniška veja svojega v kopalnici. Enako storimo v kuhinji, kjer pa ni nujno, da tak ventil obstaja. Če ga ni, moramo za sanacijo zapreti glavni ventil v kleti stanovanjske hiše ali bloka. Pri slednjem to pomeni težavo, saj tako zapremo dovod vode v vsa stanovanja nad nami in pod nami.Pri menjavi ventila v bloku morata delo opraviti dva; eden bo v kleti ali kolesarnici zaprl glavni ventil, kar običajno storimo tako, da rdečo ročico obrnemo pravokotno na cev, tako je voda zaprta! Prej odpremo vse možne pipe v stanovanju in poprosimo spodnje sosede, da storijo isto, saj mora raven vode v ceveh pasti pod raven našega stanovanja, sicer bo še vedno iztekala iz cevi.Ko vodoinštalater zamenja kotna ventila, spet odpremo vodo in inštalater opazuje, ali sta ventila dobro privita v dovodno cev, da morda ne kaplja. Če se pojavi kapljica, moramo vajo ponoviti. Čeprav ne gre za posebno zahtevno opravilo, je treba imeti spretne roke, da lepo navijemo vrvico na navoj ventila, in zlasti občutek, kako močno ventil priviti v cev.