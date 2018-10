Varno v novo kurilno sezono

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zamaščen ventilator v kopalnici lahko očlistimo sami.

Servisiranje peči

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Drva naj bodo primerno suha, sicer bomo zapacali peč.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Plinski bojler servisiramo najmanj na dve leti ali kot določa proizvajalec.

Dimnikar in suha drva

Vsako kurjenje v stanovanju je povezano z dobrim pretokom zraka.

Serviser naj nam jasno pove, ali je prezračevalni sistem v bloku sploh primeren za plinsko peč v kopalnici!

Z nujno izbiro dimnikarja smo zavezani čistiti dimnike in tako bomo preprečili marsikateri požar.

Če stanujemo v bloku in hišnik še ni zakuril peči, tiste v stanovanjih v sendviču malo manj zebe kot one druge, ki imajo denimo dnevno sobo naslonjeno na zunanjo steno. Medtem ko so v alpskih dolinah jutra nenavadno topla, se je denimo pred dnevi v Ljubljani živo srebro spustilo na 1 °C, kar so meteorologi šteli za najhladnejše jutro septembra v zadnjih 50 letih.Če še nismo pripravili peči za zimo, očistili zračnikov, dimnikov ali poklicali serviserja, da nam pregleda in pregleda plinsko peč v kopalnici, potem pohitimo. Potem priporočamo, da sistem pred novo kurilno sezono pregleda tudi dimnikar: le tako si boste zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema.Vsako kurjenje v stanovanju je povezano z dobrim pretokom zraka. Je pogoj za dobro izgorevanje in predvsem za našo varnost. Če imamo v kopalnici plinsko peč oziroma bojler, lahko vidimo, da ima za pedenj široko cev speljano v steno. To je zračnik, kamor odteka zrak pri izgorevanju.Vsaka peč – naj bo kamin ali navaden gašperček, ki ga zakurimo nekje na vikendu, ko zares stisne zima – mora imeti dober vlek, torej z ene strani dovod zraka in odvod izpušnih plinov. Ta vlek je za plinsko peč v kopalnici ključen. Če ga zanemarimo in se zračnik zaradi saj sčasoma zamaši, se lahko zgodi, da nam zrak poenostavljeno povedano ne odteka. Kopalnica je običajno manjši prostor, in če se vanjo zaradi zasebnosti zapiramo, se lahko zgodi, da peč nima dovolj dovoda svežega zraka, zato obstaja nevarnost zadušitve z ogljikovim monoksidom.Zato moramo skrbeti za redni servis plinskega bojlerja, serviser naj pove, kako namestiti plinsko peč, kako urediti dovod in odvod zraka, in predvsem, ali je prezračevalni sistem v bloku sploh primeren za plinsko peč v kopalnici! Pravilno nameščena in servisirana plinska peč ni nevarna. Za boljši občutek naj bodo vrata kopalnice, ko se otroci kopajo in iz veselja točijo toplo vodo, odprta ali vsaj priprta, da jih slišimo oziroma vidimo, dobro je na vrh in dno vrat namestiti prezračevalne rešetke.Neočiščen dimnik pomeni zares veliko nevarnost požarov. Poleg tega da nakopičene saje zožujejo prostornino za izhod dima, lahko iskra iz peči ali štedilnika na drva v trenutku povzroči ogenj, ki ga morda v začetku sploh ne bomo opazili. Vsako leto je več dimniških požarov. Običajno se ob hitri intervenciji gasilcev končajo z zasmojenim stanovanjem in umazanimi stenami, nekaj pa jih preraste v tragedijo.Z novim zakonom o dimnikarski službi nam v hišo ni več treba spustiti dimnikarja koncesionarja, ampak si ga izberemo sami. To smo morali storiti do poletja, izbrani dimnikar bo skrbel za naše dimnike naslednjih 12 mesecev. Vse se zdi kot prisila, vendar je položaj podoben kot pri avtomobilskem zavarovanju. Lahko si predstavljamo, kakšen kaos bi nastal, če avtomobilsko zavarovanje ne bi bilo obvezno?! Z nujno izbiro dimnikarja smo zavezani čistiti dimnike in tako bomo preprečili marsikateri požar.Da ne bomo peči zapacali, moramo pripraviti suha drva, kar pomeni, da jih moramo že prej nasekana namestiti pod streho, kjer se počasi sušijo. Če drva niso dovolj suha, slabo gorijo, izločajo paro in peč zapacajo.Kar lahko še sami storimo pred zimo, je, da očistimo zračnike na steni v kuhinji in kopalnici. V kopalnici in na stranišču je običajno visoko pod stropom nameščen ventilator, ki preganja soparo in smrad.Tudi ventilatorski odvod se sčasoma zamaši. Ventilator je nameščen na luknji in ga običajno zelo preprosto snamemo, odvijemo z izvijačem. A pozor, preden se tega lotimo, izklopimo stikalo ali bolje kar varovalko. Ko ga snamemo, bomo za njim opazili kupček saj. Postrgamo jih in z metlico očistimo stene odvodne cevi. Pa bo spet mir za kakšno sezono.