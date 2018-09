V temni in hladni kleti

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če je premalo vlage, se sušijo, če je je preveč, pa gnijejo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Letos imamo sladke skrbi, kam s pridelkom.

V suhi in topli kleti se bodo jabolka hitro izsušila.

Zabojčki s sadjem naj bodo nad tlemi in stran od sten, najmanj 15 centimetrov.

Letos so marsikaterega malega sadjarja, ki ima nekaj drevja okoli hiše, doletele sladke skrbi, kam in kako spraviti višek pridelka. Jabolka so obrodila izjemno obilno, da bo zagotovo ostalo kaj za ozimnico. Če na vašem vrtu zorijo sorte, kot so na primer jesenske gala in elstar ali zimske topaz, carjevič, krivopecelj, bobovec, voščenka, kanadka in kosmač, se bržkone ubadate z vprašanjem, kako jih boste skladiščili.Pridelki se najbolje ohranijo v hladilnicah s kontrolirano in modificirano atmosfero, česar v domači kleti seveda ni. Redkokdo ima klet, kakršne so bile nekoč na kmetijah in v vinogradih, globoko vkopane v težko ilovnato zemljo, kjer sta vse leto enaki temperatura in vlaga.Zato pač izberemo prostor, ki nam je na voljo. V shrambi v stanovanju jabolka zagotovo ne bodo prezimila, bo pa pripravna klet, saj mora biti prostor za skladiščenje temen in vlažen. V današnjih blokih in hišah so praviloma kleti pretople in presuhe, v takih razmerah se plodovi prehitro izsušijo. Če je vlage preveč, pa začnejo gniti.Za kontrolo atmosfere si je dobro omisliti higrometer, to je instrument za merjenje vlažnosti zraka. Investicija ne bo prehuda, nekaj deset evrov. Vlažnost zraka uravnavamo z zračenjem prostora, jeseni zračimo ponoči, pozimi pa podnevi. Prav tako s tem prostor po potrebi hladimo, idealna temperatura je namreč med 2 in 4 stopinjami, v blokih je po navadi višja. Če oken ni, v prostor namestimo vedra z vodo, tako bo vsaj malo več vlage.Najbrž je odveč pripomniti, da mora biti prostor čist in pospravljen, da ga je dobro razkužiti z apnom, saj tako uničimo morebitne klice bolezni.Jabolka, ki jih bomo skladiščili, res pazljivo odbiramo. V klet spadajo le povsem zdrava in nepoškodovana, sicer se bo hitro začela širiti bolezen. Plodove redno pregledujmo in obolele sproti odstranjujmo.Da bo pridelek bolj pregleden, izberimo nizke zabojčke. Pomembno je, da jih dvignemo od tal, če nimamo polic, naredimo podstavke. Prav tako naj ne bodo ob steni. Tako bo namreč okoli zabojčkov nemoteno krožil zrak.