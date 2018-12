V novo leto brez pokov

Za živali je december najbolj neprijazen mesec v letu.

V veterinarskih ambulantah v prednovoletnem času pomoč poišče veliko lastnikov psov.

Nekatere živali so za poke bolj občutljive, druge manj, a dejstvo je, da vse slišijo bolje od ljudi (psi celo 15-krat bolje). Občutljivost za poke je odvisna od genetike in socializacije živali, vendar je ob glasnih zvokih večina psov, mačk in drugih živali zbegana in prestrašena, zato iščejo primeren kotiček, v katerega bi se lahko skrili pred neznano nevarnostjo.

Vsak december vzniknejo stojnice s pirotehničnimi izdelki. In vsako leto so glasna opozorila društev za zaščito živali, veterinarjev in lastnikov hišnih ljubljenčkov, kako zvoki, ki napovedujejo pozdrav novemu letu, vplivajo na živali. Na tiste, ki živijo z nami, in one sredi prostranih gozdov. Žal se zdi, da so ti glasovi preslišani, kajti leto za letom se ponavlja ista zgodba: svetleče se rakete, ognjemete in petarde spremljajo glasni poki, ki v živalih vzbujajo strah.Na lastnikih je, da jim zagotovijo zatočišče, jih ne puščajo samih, sploh ne zunaj, se z njimi na svež zrak podajo v delu dneva, ko je pokanja manj, in psov ne spuščajo s povodcev, saj je v novoletnem času pogosto zaslediti oglase o izgubljenih ali tavajočih hišnih ljubljenčkih, ki so ob pokih zbežali in se, če so imeli srečo, zatekli k dobrim ljudem.V skrajnih primerih so za živali, ki se bojijo pokov, na voljo zdravila, zlasti anksiolitiki, ki odpravijo strah, ali pomirjevala, ki onemogočajo, da bi se žival nanj odzvala. V veterinarskih ambulantah v prednovoletnem času pomoč poišče veliko lastnikov psov, ki jim tam zaposleni svetujejo, kako ravnati, ko je kosmatinec vznemirjen.Psi, muce, živali na pašnikih in v hlevih ter tiste v gozdu ob glasnih praznovanjih trpijo in bi, če bi znale govoriti, povedale, da jih petarde motijo, da jih je strah, saj ne vedo, kaj se dogaja. Ker tega ne zmorejo, je ozaveščanje o neprijetnih posledicah uporabe pirotehničnih izdelkov več kot na mestu.Lani so na šoli, ki jo obiskujejo sestrini otroci, uresničili zanimivo idejo: šolarjem so svetovali, naj doma predlagajo, da bi denar namesto za nakup petard ali raket raje namenili za družinski izlet. Sestrin srednji otrok, tedaj sedemletni deček, je s predlogom seznanil družinske člane. Ideja se je zdela zanimiva tako staršem kot tudi starejšemu bratu in mlajši sestrici, čeprav sami nimajo nobene živali. "Nad odzivom otrok sem bila presenečena in hkrati vesela, da so idejo tako lepo sprejeli, čeprav je to pomenilo, da ognjemeta za silvestrovo ni bilo. A smo dokazali, da je praznovanje tudi brez njega lahko lepo, in tega se bomo držali še naprej," je povedala sestra in izrazila upanje, da bo sčasoma vse več družin razmišljalo tako.