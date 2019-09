Udobnost in uporabnost

Serija expert se osredotoča na vrhunsko udobnost in enostavnost uporabe vgrajene sodobne opreme.

Vrhunski traktorji

Nova serija

Skupina CNH je nedavno predstavila petletni strateški poslovni načrt za rast tržnih deležev Transform 2 Win, potekal bo med letoma 2020 in 2024, CNH Industrial pa bo proizvode razdelil na cestna in necestna vozila.V naslednjih petih letih bodo v raziskave in razvoj investirali 5,6 milijarde dolarjev (5,1 milijarde evrov); del načrta je tudi povečanje neto prodaje za 30 odstotkov na skoraj 16 milijard dolarjev (14,5 milijarde evrov) do leta 2024.Ena izmed blagovnih znamk znotraj skupine CNH je Steyr, ki je uvrščena kot blagovna znamka z vrhunsko tehnologijo. Steyr že več kot 70 let predstavlja vrhunsko kakovost iz Avstrije, saj so se specializirali za izdelavo traktorjev po najvišjih standardih kakovosti, vrhunskega udobja in odličnih ohranjenih vrednosti.Konec julija je Steyr predstavil novo serijo traktorjev steyr expert CVT, najmočnejši model iz nje pa smo si lahko ogledali avgusta na našem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni.Gre za segment traktorjev z močjo od 100 do 130 KM, v katero so vgradili sisteme, ki so sicer značilni za večje moči. Serija expert se osredotoča na vrhunsko udobnost in enostavnost uporabe vgrajene sodobne opreme.