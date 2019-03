Tukaj je novi mercedes B

Novi Mercedes-Benz razreda B bo pri nas stal od 25.850 evrov. Fotografije: Blaž Kondža

Zasnova enoprostorca ostaja

Voznikov prostor je zadnji modni krik tehnike, saj je klasične mehanske merilnike zamenjal digitalni prikazovalnik, ki se neprekinjeno nadaljuje v sredinski zaslon večmedijske naprave.

Prtljažni prostor v osnovi meri 455 litrov, s podiranjem sedežev ga lahko povečamo na 1540.

Od 116 do 224 konjev

1,33-litrski turbobencinski štirivaljnik s 100 kW je osnovna ponudba.

Prostora za potnike je dovolj tudi za udobno vožnjo na dolgih potovanjih, k čemur pripomorejo nekatere doplačljive funkcije. Razred B med drugim ponuja prezračevanje sprednjih sedežev.

Sodobna vozniška izkušnja

Brezplačna barva je tokrat jupiter rdeča.

Tehnologija ima svojo ceno

Slovenski trg je pred dnevi postal bogatejši za nov kompaktni enoprostorec, ki ga krasi znamenita trikraka srebrna zvezda. Govorimo o novi generaciji Mercedes-Benz razreda B, ki je v primerjavi s predhodnikom zrasla, dobila kopico naprednih asistenčnih sistemov ter najsodobnejše dizelske in bencinske motorje.Razred B je sila pomemben za slovenskega zastopnika Mercedes-Benza, saj jih prodajo največ od vseh mercedesov. Brez dvoma je k temu prispevala za znamko precej ugodna cena, ki so jo zahtevali za dosedanji model. Ali bo tako tudi z novo generacijo razreda B, ki smo jo prejšnji teden prvič zapeljali po slovenskih cestah, bomo videli poleti, ko pridejo na trg še šibkejše motorne različice.Veseli smo, da so v Stuttgartu pri novem B ohranili koncept kompaktnega enoprostorca in niso podlegli vseprisotni modni muhi športnih terencev še pri razredu B. Zaradi te zasnove se v njem sedi 9 centimetrov višje kot v razredu A, kar pomeni boljši razgled iz kabine, lažje vstopanje in izstopanje. Oblikovalci so avtomobilu nadeli športno-mladostniški videz, ki bo gotovo navdušil tako mlade kot mlade po srcu.Novinec je v primerjavi s predhodnikom zrasel, pri čemer je največji prirast doživel prostor za potnike, se je pa malenkost zmanjšala osnovna prostornina prtljažnega prostora, ta namesto prejšnjih 488 litrov meri le 455.Seveda lahko naslone zadnjih sedežev zložimo v razmerju 40:20:40, s čimer dobimo 1540 litrov prostora za prtljago in ravno dno. V kasnejših dobavah bomo lahko ob nakupu naročili (doplačljivi) vzdolžni pomik zadnjih sedežev v dolžini 14 centimetrov in tako dobili še več prilagodljivosti.Novo generacijo razreda B bodo poganjali bencinski in dizelski agregati, jeseni pa se jim pridruži priključni hibrid z oznako B 250 e Plug-in-Hybrid. Bencinska ponudba se začne z 1,33-litrskim turbobencinskim štirivaljnikom, ki razvije največjo moč 100 (B 180) oziroma 120 kW (B 200). Še več moči in štirikolesni pogon ponuja večji dvolitrski turbobencinar: 140 (B 220 4matic) oziroma 165 kW (B 250 4matic), pri čemer je zadnji na voljo tudi brez štirikolesnega pogona.Vstopnico v dizelski svet razreda B pomeni 1461-kubični štirivaljnik s 85 kW (B 180 d). Še več zmogljivosti ponuja čisto novi dvolitrski štirivaljnik, ki ustreza najstrožjim okoljskim standardom. Novi agregat razvije 110 (B 200 d) oziroma 140 kW (B 220 d) in je na voljo z 8-stopenjskim samodejnim dvosklopčnim menjalnikom.Šibkejšemu dizlu so namenili 7-stopenjsko avtomatiko. Menjalniki pri šibkejših bencinarjih so serijsko 6-stopenjski ročni, avtomatika je na voljo z doplačilom. V nadaljevanju leta pričakujemo najšibkejši različici B 160 in B 160 d pa tudi štirikolesno gnana dizla in omenjeni priključni hibrid.Razred B je po razredu A drugi mercedes, ki so mu serijsko vgradili novi (učljivi) večpredstavnostni sistem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), ki je s storitvami povezljivosti Mercedes me začel novo obdobje.Poslovili so se klasični mehanski merilniki, zamenjal jih je digitalni 17,8-centimetrski zaslon pred voznikom; ta se neprekinjeno nadaljuje v sredinski zaslon sistema MBUX. Kot najnovejši mercedes so mu namenili vse mogoče asistenčne sisteme, tudi tiste iz razreda S. Res pa je, da marsikateri ni vključen v osnovno opremo in je zanj treba doplačati.Na slovenskem trgu bodo poleg osnovne različice na voljo tri opremske ravni: style, progressive in AMG line, ki se bodo razlikovale tudi navzven. Cenovno gledano novi razred B ta hip ni več tako privlačen kot njegov predhodnik, vstopni bencinski B 180 stane 25.870 evrov, vstopnica v dizelski svet pa se pri B 180 d začne z 28.410 evri. Res pa je, da dobimo veliko več tehnologije, motorne zmogljivosti in udobja kot pri starem B.