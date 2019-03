Tudi vzglavnike je treba oprati

Po dva hkrati

Večino vzglavnikov lahko peremo v pralnem stroju.

V zamrzovalnik

Če blazino za nekaj ur postavimo v zamrzovalnik, bodo nizke temperature pomorile v njih nakopičene pršice.

Nova blazina

Ker na vzglavniku vsako noč počiva naša glava, si nedvomno želimo, da bi bil čist. Prav je, da redno menjamo njegovo prevleko in jo peremo vsaj enkrat na teden, kaj pa vzglavnik? Če svojega uporabljate dlje kot pol leta, nedvomno potrebuje pranje. A kako pravilno poskrbeti za njihovo čistočo? Odvisno od materiala, polnila.Dobra novica: večino vzglavnikov z umetnimi polnili lahko peremo v pralnem stroju. Priporočljivo je prati dve blazini naenkrat, da se bo lahko njuna vsebina v notranjosti enakomerno porazdelila. Preden izberemo program pranja, preverimo etiketo in sledimo na njej napisanim navodilom. Če smo etiketo odstrigli ali je vzglavnik nima, uporabimo program za občutljivo perilo s funkcijo dodatnega izpiranja in tako odstranimo večino detergenta. Posušimo jih lahko na zraku. Priporočljivo jih je položiti na ravno površino, občasno jih obrnimo ter dobro pretresimo. V sušilnem stroju jih sušimo pri nižji temperaturi, ne več kot dva naenkrat, v boben dodamo nekaj čistih teniških žogic, ki bodo poskrbele, da se bo polnilo v njih enakomerno porazdelilo.Tudi vzglavnike s polnilom iz puha lahko operemo v pralnem stroju, a se moramo prepričati, da tkanina, v kateri je polnilo, ni strgana ali drugače poškodovana. Peremo po dva hkrati in uporabimo manj detergenta. Izberemo program za občutljivo perilo s funkcijo dodatnega izpiranja. Posušimo jih na zraku na ravni površini in jih večkrat dobro pretresimo. V sušilnem stroju jih sušimo pri nižji temperaturi v družbi teniških žogic, priporočljivo jih je večkrat ročno pretresti in s prsti ločiti morebiti sprijeto perje. Pernati vzglavniki se sušijo dlje kot običajno perilo; če imajo po sušenju v stroju zatohel vonj, jih za nekaj ur nastavite soncu.Žal tistih iz pene ne smemo prati v pralnem stroju, redno pa po navodilih proizvajalca peremo njihove prevleke. Da bi iz njih odstranili prah in drugo umazanijo, vzglavnike temeljito posesajmo z vseh strani. Druga možnost je, da jih osvežimo v sušilnem stroju: za 20 minut jih položimo vanj, naj jih prepiha hladen zrak, brez povišane temperature. Ali pa jih čez noč postavimo v zamrzovalnik. Morebitne madeže na njih odstranimo z blago milnico in jih temeljito posušimo.Nekatere blazine iz pene lahko peremo ročno. V tem primeru sledimo navodilom proizvajalca in smo previdni, saj je napita pena težka in se zlahka strga. Tudi vzglavnike iz drugih polnil, ki niso primerna za pranje (ajdove luščine), lahko občasno položimo v zamrzovalnik in jih tam pustimo čez noč. Nizke temperature bodo pomorile v njih nakopičene pršice, ki kratijo spanec in škodujejo zdravju.Ne glede na to, kako dosledni smo pri vzdrževanju vzglavnikov, sčasoma ti dotrajajo in treba je kupiti nove. Če se vzglavnik, potem ko ga prepognemo, ne vrne v prvotno obliko, je nedvomno čas za nakup, prav tako, če ne zagotavlja več prave opore ali je vidno dotrajan. Sicer pa okvirno pravilo velja, da bi si morali vsaki dve leti omisliti nove.