Tudi iz koša lahko diši

Spraznite in operite

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Smetnjake redno čistite. FOTO: Guliver/Getty Images

Oglje in soda

Koš za smeti redno praznite in ga najmanj enkrat na teden operite z vodo in čistilom.

Vanilja, citrusi, kava

Pesek, ki je namenjen uporabi v mačjem stranišču, posrka tako vlago kot neprijetne vonjave.

Robčki za sušilni stroj

Pesek za mačje stranišče

Zgodi se tudi najboljšim: ko stopite v stanovanje, vas namesto svežine pozdravi vonj, ki se širi iz koša za smeti in ki je vse prej kot prijeten. Praznjenje njegove vsebine ne reši težave, saj se vonjave vpijejo v material, iz katerega je koš izdelan, in tam ostanejo tudi potem, ko vanj namestite čisto vrečko. Torej je čas za ukrepanje. Kako doseči, da bo vonj izginil in se ne bo več pojavil?Kljub dosledni uporabi vrečk se na stenah koša ob nerednem čiščenju nabira tanek, lepljiv sloj umazanije. Debelejši ko postaja, izrazitejši je vonj, ki se sprošča v prostor. Prazen koš vsaj enkrat na teden dobro splaknite z vodo ter njegovo notranjost zdrgnite s čistilom. Res je, delo ni najbolj prijetno, a je nujno potrebno.Čist koš dodobra posušite, preden vanj namestite novo vrečko, se prepričajte, da je ta cela. Še prej na dno praznega in suhega koša položite nekaj slojev časopisnega papirja; ta vpija neprijetne vonjave ter tekočino, ki se morda izteka iz vrečke in, če dolgo ostane v košu, začne oddajati neprijeten vonj.Aktivno oglje je odlično sredstvo, kadar vas pestijo prebavne težave, pomaga pa tudi tedaj, ko bijete bitko z neprijetnimi vonjavami. Če ga boste uporabljali za dezinfekcijo, si priskrbite takšno, ki je na voljo v granulah in se običajno uporablja za polnjenje filtrov.Nekaj ga posujte po dnu koša ter pustite čez noč. Odstranilo bo tisto, ki vas spravlja v slabo voljo. Jedilna soda je nedvomno zaveznica čistoče in svežine. Ima izjemno moč in premaga tudi vonje, ki prihajajo iz koša. Ko ga očistite in osušite, na dno posujte pest jedilne sode. Pustite nekaj ur (najbolje čez noč). Ko jo boste odstranili, bodo z njo izginile neprijetne vonjave.Močna aroma vanilje zagotavlja svežino doma, saj med drugim preprečuje kopičenje in širjenje vonjav iz koša. Z njo nakapljajte nekaj kosmov vate, jih položite v čist koš in šele nato vanj namestite vrečko.Olupki pomaranč, mandarin, limone, limete, grenivke in podobnih sadežev so prav tako zavezniki dišečega koša. Posujte jih po dnu, vendar pozor: preden to storite poskrbite, da bodo resnično suhi.Kavna zrna lahko vpijejo veliko vonjav, hkrati v prostor sproščajo nosu prijetno aromo. Nekaj jih posujte po dnu koša, jih v njem pustite čez noč in zjutraj odstranite. Ali z njimi napolnite bombažno vrečko, jo trdno zavežite in pustite v košu dotlej, dokler še imajo moč delovanja. Ko jo izgubijo, stara zrna preprosto nadomestite z drugimi. Enako lahko uporabite filter vrečke zelenega čaja.Robčki, ki jih uporabljate v sušilnem stroj, da je perilo mehko in dišeče, vam lahko pomagajo tudi v kuhinji, natančneje v košu za smeti. Nekaj jih položite na dno in kmalu bo iz njega zavel vonj po sveže opranem perilu. Uporabite lahko kar tiste, ki so v sušilnem stroju že opravili svojo nalogo, saj še vedno oddajajo dovolj prijetne arome.Nič ne de, če nimate mačke. Pesek, ki je namenjen uporabi v mačjem stranišču, namreč premore izjemno vpojnost in posrka tako vlago kot neprijetne vonjave. Lahko ga posujete neposredno v koš ali z njim napolnite bombažno vrečko (uporabna je tudi stara nogavica), jo dobro zavežete in položite na dno. Ko pesek postane vlažen in svoje naloge ne opravlja več, ga nadomestite z drugim.