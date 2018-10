Tudi invalidi so turisti

Za marsikatero znamenitost potrebuje vstopnico le gibalno omejeni, spremljevalec gre zraven brezplačno.

guliver/GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Majevske ruševine Chaccoben ležijo na ravnini in so dostopne tudi za tiste na invalidskih vozičkih.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nekatere turistične lepote so za gibalno ovirane nedostopne.

Potovanja so za gibalno ovirane že tako velikanski izziv, poleg tega dostop do prenekatere znamenitosti ni prirejen za ljudi na invalidskih vozičkih. Marsikje pa so mislili tudi na invalide in starejše.: Velikansko kolo, s katerega se razgrinjajo čudoviti panoramski pogledi na London, na prvi pogled deluje kot misija nemogoče za tiste na invalidskih vozičkih. A videz vara. Premagati namreč ni treba niti ene same stopnice, v prostorni kapsuli, ki se vrti okoli osi kolesa, je prostor tudi za dva vozička. Potrebna je zgolj rezervacija, spremljevalec sme zraven brezplačno. Druge znamenitosti, dostopne skoraj v celoti tudi na vozičku, so še Buckinghamska palača, Shakespearjevo gledališče Globe ter Britanski muzej in muzej Tate Modern.: Obmorska trdnjava ​Castillo de San Cristobal v portoriški prestolnici je stara več stoletij, pa vendar si jo zaradi kamnitih klančin lahko ogledajo tudi gibalno omejeni. Prav tako bližnjo citadelo San Felipe del Morro, izvzemši najvišje nadstropje. A pri zadnji se zavedajte, da se do glavnega vhoda ne morete pripeljati v kombiju, ampak je treba dokajšnjo razdaljo premagati kar z vozičkom.: Majevske ruševine Chacchoben na mehiškem polotoku Jukatan si lahko ogledate tudi na vozičku, saj ležijo na precej ravninskem območju in v bližini pristanišča.: Stožčasta gora, z vrha katere je kot na dlani Rio de Janeiro in kjer so snemali Jamesa Bonda, je vsekakor ena največjih znamenitosti brazilskega velemesta. Zaradi moderne steklene gondole je dostopna za vse.: Četudi so Benetke prepredene z ozkimi uličicami ter brvmi in mostovi preko neštetih vodnih kanalov, niso nedostopne za tiste na vozičku, tako da si lahko tudi oni oči napasejo na glavnih znamenitostih. Ne le na slikovitih mostovih in Trgu svetega Marka, vandrajo lahko tudi po Doževi palači, saj je opremljena z dvigalom, med večino posameznih soban pa ali ni stopnic ali imajo urejene klančine. Le vstopnico bo moral kupiti nekdo drug, saj do okenca z njimi ni klančine.: Z vozičkom se lahko invalidi povzpnejo le na prvi dve izmed treh etaž Eifflovega stolpa, a gibalno oviranim je omogočen ogled številnih mestnih znamenitosti. Tudi v znameniti palači do zgornjih nadstropij vozi dvigalo, prvo nadstropje pa je s pritličjem povezano s klančino. Nato se napotite raziskovat prostrane vrtove; če ima invalid spremljevalca, lahko ta po znižani ceni najame golf voziček.