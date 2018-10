Trije najmočnejši naravni odstranjevalci vodnega kamna

Zlasti na področjih, kjer iz pip priteče trda voda, se na ploščicah, pipah in drugih površinah, ki z njo prihajajo v stik, tvorijo madeži vodnega kamna. Debelejše obloge neredko spravljajo v obup, saj jih ni lahko odstranjevati in največkrat v ta namen uporabljate močna čistila, ki škodujejo zdravju in naravi. Obstajajo pa trije močni zavezniki čistoče, ki se skrivajo v vaši kuhinji in so odlični odstranjevalci vodnega kamna. Limonov sok Iz soka limone lahko pripravite učinkovito čistilo. V plastenko z razpršilom nalijte sok ene limone, dodajte 15 kapljic eteričnega olja limone ter liter vode. Z mešanico poškropite s kamnom obložene površine, počakajte nekaj minut in jih nato zdrgnite z gobico, splaknite ter do suhega obrišite. Kis Alkoholni kis je še eno učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna. Z njim poškropite obložene površine in jih obrišite. Če so madeži res trdovratni, v kis namočite krpo in vanjo ovijte pipo. Pustite čez noč, zjutraj bo zmehčan kamen zlahka premagljiv.



Če so se zamašile luknjice na prhi, v plastično vrečko nalijte alkoholni kis ter vanjo položite »glavo« prhe. Vrečko pritrdite na ročko in pustite nekaj ur, najbolje čez noč. Zjutraj odprite prho. Kis bo raztopil vodni kamen in prhanje bo znova prijetno opravilo. Na enak način lahko očistite mrežice na pipah: odstranite jih in jih čez noč položite v alkoholni kis ter zjutraj splaknite. Čarobna jedilna soda Soda mehča vodni kamen, z njo lahko očistite vse površine, tudi straniščno školjko. Kombinacija jedilne sode in soka limone tvori abrazivno čistilo, s katerim očistite njeno notranjost, za preprečevanje nalaganja vodnega kamna pa v kotliček za splakovanje vsaj enkrat na teden nasujte skodelico jedilne sode in prav toliko kisa. Čistilo bo med splakovanjem delovalo samo in za seboj pustilo čisto ter odišavljeno školjko.