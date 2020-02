Traktorizacija vinogradništva (FOTO) 

110

Km je dandanes največja moč tovrstnih traktorjev.

Sadjarsko-vinogradniški traktorji morajo biti ozkokolotečni.

Na sejmu kmetijske tehnike Fieragricola v Veroni konec januarja so veliko pozornosti namenili sadjarsko-vinogradniški tehniki, saj so imeli za te stroje namenjeno posebno halo.Pripravili so številne praktične predstavitve strojev za varstvo vinogradov in za obdelavo tal v trajnih nasadih. O sadjarstvu in vinogradništvu je potekalo tudi več strokovnih konferenc.Traktorji, ki se uporabljajo v trajnih nasadih (sadjarstvu in vinogradništvu), imajo nekaj posebnosti. Zaradi majhne medvrstne razdalje vinograda ali sadovnjaka morajo biti ozkokolotečni. Zaradi tega so omejene njihove dimenzije.Omejena pa je tudi njihova moč, ki gre dandanes tja do 110 konjskih moči. Ozkokolotečni traktorji pogosto delajo tudi na nagibu. Nekaj posebnosti prikazujemo na slikah.