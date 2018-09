To storite za svežino garderobnih omar

Preprosto dišavo za osvežitev omar izdelajte iz od 10 do 12 kapljic izbranega eteričnega olja, 120 mililitrov alkoholnega kisa in prav toliko vode. Pred uporabo pretresite in poškropite ter povsem posušite oblačila, katerih vonj izdaja, da so bila dolgo v omari.

Z najljubšim parfumom odišavite kosme vate in jih položite v omaro in predale.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Milo v omari oblačilom zagotavlja svežino in prijeten vonj.

GETTY IMAGES Naj bo omara vselej dišeča. FOTO: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Sivka odišavi oblačila in odganja molje.

Ko iz omare vzamete oblačila, katerih vonj izdaja, da že dolgo počivajo na polici, niste najbolj navdušeni. Ponujamo nekaj preprostih trikov, s katerimi bo v omarah vedno lepo dišalo. Kajti če lepo diši v omari, lepo dišijo tudi oblačila.Poskusite s papirnatimi robčki, ki jih odišavite s parfumom. Pršenje parfuma neposredno na oblačila je za tkanine lahko usodno. Raje s priljubljeno dišavo poškropite koščke vate ali papirnate robčke, počakajte, da se posušijo, in jih nato položite v omaro ali predale s perilom. Kosme s parfumom prepojene vate lahko položite v steklen kozarec, pokrijte ga s porozno tkanino. Vonj, ki se bo počasi sproščal iz njih, bo odišavil vašo garderobo.Če med sušenjem oblačil v sušilnem stroju uporabljate odišavljene robčke, jih potem, ko svoje delo opravijo, položite v kotičke omare ali v žepe oblačil, ki jih ne nosite pogosto. V njih ostane dovolj arome, ki poskrbi za prijeten vonj.Pomagate si lahko z osvežilniki zraka: ko dišava, ki jo uporabljate v avtomobilu, ne premore več prave moči, jo prestavite v omaro. V manjšem, manj zračnem prostoru bo dokazala, da je še vedno uporabna.Ne samo da kavna zrna vpijajo neprijetne vonje, hkrati v prostor sproščajo prijetno aromo.Da bi izkoristili njihovo moč, z njimi napolnite manjše posodice, jih pokrijte s pokrovom, v katerega ste navrtali luknjice, ter jih položite v omaro. Vsaj enkrat na mesec stara zrna nadomestite z novimi.Tudi vodka je primerna za osvežitev oblačil, ki se v omari, če jih dolgo ne oblečete, navzamejo vonja po postanem. Zmešajte jo z vodo v razmerju ena proti ena, z mešanico poškropite oblačilo ter ga posušite na zraku. Učinek vodke na barve najprej preverite na manjšem delčku tkanine.Omare lahko osvežite tudi z eteričnim oljem. Načinov je več. Med pranjem od deset do dvajset kapljic izbranega olja dodate vodi zadnjega izpiranja. Druga možnost je, da nekaj kapljic nakapljate na koščke tkanine, vate ali papirnat robček in te položite v omaro.Izdelate lahko preprosto dišavo: riž nakapljajte z eteričnim oljem, ga premešajte, stresite v kozarec za vlaganje in ga pokrijte s prepustno tkanino. Kozarec položite v omaro in tako ubijte dve muhi na en mah: riž iz okolja vpija vlago, ki je pogosto kriva za neprijeten vonj oblačil, eterično olje pa bo omaro in vse v njej s svojo aromo prijetno odišavilo.Ali pa izdelajte potpuri: iz posušenih dišečih rastlin izdelajte mešanico po svojem okusu, z njo napolnite bombažne vrečke in jih položite v omare ter predale. Odlični sta sivka in limonska trava. Za najboljši učinek enkrat na mesec zamenjajte vsebino vrečk.Trda mila niso uporabna le v kopalnici, temveč tudi v omarah: priskrbite si takšna z močnim, vam ljubim vonjem in jih položite v omare. Pustite jih v ovoju ali zavijte v čisto krpo, da ne bi prihajala v neposreden stik z oblačili ter na njih pustila belih madežev.Jedilna soda vpija neprijetne vonjave, zato jo lahko uporabite tudi v omarah: dve do tri žlice stresite v bombažno vrečko, to zavežite in položite v omaro. Soda bo vpila vonjave in poskrbela, da bodo vaša omara in oblačila vselej ostali sveži.Aktivno oglje je še ena snov, ki iz zraka odstranjuje neprijetne vonje, ob tem pa še morebitne plesnive spore. Z njim napolnjene posodice položite v omare in preženite vonj po postanem. Vsake toliko oglje za nekaj ur postavite na sonce, da se bodo ujete vonjave sprostile. Isto oglje lahko uporabljate do dve leti.