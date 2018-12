REZERVA Porschejevo torbo se s pasovi pripne v prtljažnik. FOTO: Porsche

Težava je v sukancu

Torba lahko zaradi neustreznih šivov ob nesreči poleti naprej. FOTO: Porsche

Z izrazom težave prvega sveta po navadi opisujemo križe in tegobe, ki pestijo prebivalce industrijsko razvitih držav sveta. Lep primer bi bilo nelagodje, ki ga povzroča nedelujoče brezžično wifi omrežje ali kaj podobnega, kar po navadi ravno ne ogroža življenja. Lep primer je tudi težava, s katero se je soočilo približno 250 lastnikov Porschejeve dodatne opreme.Nemški proizvajalec športnih avtomobilov je konec novembra pri ameriški agenciji za varnost v prometu (NHTSA) namreč prijavil vpoklic torb za smuči, ki jih krasi Porschejev logotip, zaradi česar stanejo približno dvesto dolarjev.Porscheju se je pripetilo, da so pasovi na torbah (z uradno oznako 95B.860.811), s pomočjo katerih se torbi pritrdi na zanke v prtljažniku, prišiti z neustreznim, manj kakovostnim sukancem. Težava pa je v tem, da ne gre le za kozmetično napako, ampak za morebitno nevarnost, saj bi lahko torba ob nesreči poletela naprej in povzročila precejšnjo škodo in ogrozila življenje.To pa ni prijetna misel za lastnike cayennov in macanov (za katere je torba tudi narejena, saj so klasični športni porscheji preprosto premajhni za prevoz smuči), ki so si privoščili tudi porschejevsko torbo za smuči. Lastniki morebitno nevarnih torb lahko v kratkem pričakujejo obvestilo lokalnega zastopnika, naj se čim prej zglasijo v salonu in kajpak brezplačno zamenjajo torbo za takšno s kakovostnejšim materialom.