V času golfa countryja, ki je ugledal svet na ženevskem avtomobilskem salonu leta 1989, so terenski avtomobili vozili predvsem po blatu, skalah in gozdovih. Z njimi so se le občasno pripeljali v urbana okolja največji vaški posebneži. Tržni uspeh golfa na visokih petah je bil temu primerno minimalističen. V poldrugem letu življenja mu je do konca leta 1991 uspelo poiskati le 7735 kupcev. Avstrijski dodatki Pri najvišjem golfu, ki je bil opremljen z 1,8-litrskim bencinskim motorjem z 72 kW (98 KM) in štirikolesnim pogonom syncro, je igrala ključno vlogo dodelava. Pri avstrijskem Steyr Daimler Puchu so izboljšali vzvojno trdnost karoserije s cevnim pomožnim okvirjem in zamenjali vzmetenje z višjim. Generacijsko drugi golf je dobil še dodatno talno zaščito motorja in zadnjega diferenciala, cevno jekleno zaščito prednjega in zadnjega dela avtomobila ter po terenskem zgledu na zadek vpet nosilec z rezervnim kolesom. Vse to je dvignilo skupno maso avtomobila s 1085 na 1245 kilogramov. Asfaltni invalid Country se je precej suvereno vozil predvsem na brezpotjih. Bolj kompromisna je bila asfaltna vožnja. Nagibanje karoserije je bilo izrazito, vodljivost ni bila najboljša. Precej nebogljen je bil golf na avtocesti, kjer je dosegel le 155 km/h oziroma 25 km/h manj kot syncro, ki je imel za poldrugi liter nižjo porabo goriva. Country je bil hkrati drag. Zanj si odštel po ceniku 33.225 nemških mark oziroma dobrih šest tisočakov več kot za običajno izvedbo s štirikolesnim pogonom. Nepravi čas Z današnjega zornega kota je pogled na zgodbo, ki jo je spisal terenski golf v času velikega odpora do terenskega urbanizma, drugačen. V razcvetu športnih terencev bi se verjetno country prodajal v večjih količinah. Morda se tudi zato cene lepo ohranjenih primerkov že nekaj let vzpenjajo v stilu tistih pri butičnih izvedbah golfa z oznakama G60 ali rallye. Daleč najbolj visoko kotira sicer country v izvedbah chrom edition in Wolfsburg edition. V prvo šteje 558 primerkov z imenitnejšim sedežnim oblazinjenjem, pomično platneno streho, kromanimi karoserijskimi dodatki in takratno prodajno ceno 40.700 mark. V zadnji in najbolj ekskluzivni seriji nastopa 50 golfov z motorjem iz modela GTI, ki so bili namenjeni le Volkswagnovim delavcem. Cenovni okvir Primerno širok je razpon cen. Cene osnovnih country različic sežejo od 3000 do 15.000 evrov. Od tu se začenja ponudba lepo ohranjenih chrom edition izvedb. Cene najdražjih Wolfsburg edition golfov niso znane. Večina se namreč še vedno investicijsko medi v ogrevanih in pred zunanjim svetom zaprtih garažah.