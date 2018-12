Tekočina naj ima dovolj nizko zmrzišče

Veste, kam morate vliti tekočino? FOTO: Guliver/Getty Images

Mnoge voznice vzdrževanje avta prepustijo moškim rokam, in ko je treba v rezervoar vliti tekočino, si ne znajo pomagati.

Z nizkimi zimskimi temperaturami prihajajo nove skrbi, povezane z avtomobilom; mraz lahko povzroči kup manjših nevšečnosti, ki nas lahko stanejo precej časa, živcev in denarja.Med najpogostejše težave, ki jih lahko pričakujemo, ko se temperature spustijo pod ledišče, je zamrznjena tekočina za čiščenje vetrobranskega stekla. Čista stekla so za vidljivost še kako pomembna in pozimi, ko so ceste mokre in umazanija med vožnjo prši po avtu, se hitro zgodi, da naenkrat ne vidimo tako rekoč nič.Zato moramo skrbeti, da je rezervoar s tekočino za čiščenje stekel vedno poln. Če si poleti lahko privoščimo, da jih čistimo zgolj z vodo, pozimi to ne bo šlo, saj bo voda zamrznila. Če se zgodi, da tekočina zamrzne v črpalki, cevkah ali šobah, mi pa bomo vseeno pritiskali na stikalo za čiščenje, se lahko črpalka pokvari in imeli bomo nepotrebne stroške.Morda ne bo odveč, če povemo, kje v avtomobilu najdemo rezervoar za čistilno tekočino. Če smo še tako samozavestni vozniki, se nam zgodi, da v takih situacijah odpovemo. Bodimo pošteni, precej voznic vzdrževanje avta prepusti moškim rokam, in ko se znajdejo z umazanimi šipami nekje sredi ničesar, si, čeprav imajo tekočino, ne znajo pomagati.Torej, odpremo pokrov motorja in poiščemo plastični rezervoar, ki ima (vsaj pri večini avtomobilov) majhen moder pokrov, in vanj do vrha nalijemo tekočino. Pazimo, da ga ne zamenjamo z rezervoarjem za hladilno tekočino za motor, ki je običajno teže dostopen in ima črn pokrov.To je vsa umetnost. A vsaka tekočina ni ustrezna, izbrati moramo tako, ki ima dovolj nizko zmrzišče, da ne bo čistilo zamrznilo. Pri nakupu na etiketi preberimo, kakšno ima zmrzišče; to je lahko od –60, –38, –30, –25, –20 pa še vmesne. A tudi če smo uporabili ustrezno tekočino, se lahko zgodi, da zamrzne. Morda smo zmešali zraven preveč vode, morda je bilo nekaj vode v rezervoarju še od poletja, morda pa deklaracija preprosto laže. Zato raje kupujmo preverjene znamke, saj se poceni izdelek lahko izkaže za najdražjega, ko nam povzroči škodo.Dobra tekočina mora biti izdelana iz najmanj 96 odstotkov jedilnega etilnega alkohola, ne sme pa vsebovati isopropilnega alkohola, ki se kaže v močnem vonju, ki ga čutimo tudi v potniški kabini. Prav tako ne sme vsebovati za zdravje škodljivega metanola, glicerina, tehničnega alkohola in monoetilenglikola. Če kupujemo neznano znamko, pred nakupom podrobno preberimo deklaracijo.