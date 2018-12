Tako vas bo božični kaktus razveseljeval vso zimo

Božični kaktus (Epiphyllum truncatum) je sobna rastlina, ki ji najbolj ustrezajo suhi zaprti prostori. Njegovi čudoviti zeleni listki v dolžino lahko zrastejo tudi do pol metra, cvetovi pa so bele, vijolične, rdeče ali rožnate barve. Če gre vse po sreči, zacveti ravno pred božičem, kako pa poskrbeti, da bo tvoril čim več cvetov in da ti ne bodo prehitro odcveteli? Zalivajte ga zmerno Za popolni razcvet božičnega kaktusa pazite na količino vode, s katero ga zalivate. Najboljše ga je zalivati enkrat na teden ali v tolikšnih razmakih nežno poškropiti njegove liste. Ko opazite nastavke za cvetove, količino vode nekoliko povečajte, vendar tudi tedaj z njo ne pretiravajte. Izpostavite ga zmerni sončni svetlobi Božični kaktus ni ljubitelj sonca, zato je zanj najprimernejše mesto vzhodna stran doma, kjer dobi le nekaj jutranjih sončnih žarkov. Idealno zanj je 10 ur dnevne svetlobe in 14 ur teme. V takšnih tvori največ cvetov. Med cvetenjem ga ne premikajte Ko zacveti, ga ne premikajte, saj je zelo občutljiv za spremenjene razmere za rast. Ko nastavi popke, ga ne prestavljajte, saj bo že najmanjša sprememba lahko povzročila odpadanje cvetov. Pazite na temperaturo Res je, da božičnemu kaktusu ustreza suh zrak, ki je velikokrat posledica ogrevanja, a previsoke temperature zanj niso primerne. Idealna je 20 stopinj Celzija. Po potrebi ga presadite v večji lonček Ko odcveti, ga lahko presadite v večji lonček, praviloma bi ga morali presajati na dve do tri leta. Ob presajanju ga lahko tudi razmnožite s sajenjem listkov v zemljo, a tega ne počnite tedaj, ko cveti.