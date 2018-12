Superlahka šminkolica

Prikupna prikolica droplet FOTO: Droplet

Nobenega dvoma ni, da ljudje radi kampiramo. Med nami pa so tudi bolj avanturistične duše, ki s prikolico tudi potujejo, pri tem pa jim je še kako pomembno, da so samozadostni. Skupina kanadskih popotnikov je razvila kompaktno in udobno prikolico z nizkim ogljičnim odtisom, imenovano droplet teardrop camping trailer.Mala prikolica je dobro opremljena. Notri je velika postelja (203 x 152 cm) za dve odrasli osebi, lahko pa se zraven stlači tudi kak otrok, dve omarici in polici za odlaganje, ima rezervno kolo, v ločeni kuhinji s predalniki so dvojno plinsko kuhališče, prenosni hladilnik, pomivalno korito (z ročno vodno črpalko), pomislili pa so tudi na elektriko – v paketu je tudi stovatna solarna plošča, ki polni dve prenosni bateriji s kapaciteto 410 Wh.Prikolica je izdelana iz trpežnega laminata, sestavljenega iz aluminija, lesa in pene ter je dobro izolirana za vse letne čase. Ima tri velika in rahlo zatemnjena okna, poskrbljeno pa je tudi za zračenje. Prikolica z dimenzijami 4,1 x 2 x 1,7 metra je kompaktna in lahka, saj tehta le 430 kilogramov. Cena tudi ni prehuda, in sicer je zanjo treba odšteti 19.950 kanadskih dolarjev (12.400 evrov). Transport do Evrope pa bi znal biti malce drag ...