Štirje znaki, da ste tik pred ločitvijo

Slaba komunikacija

Če ste se pripravljeni spremeniti, morda lahko izboljšate odnos.

Napačna predstava

Nenehno nespoštovanje

Nimate več idealov

LisaPepper je odvetnica iz Londona, ki je specializirana za ločitve. Po njenem obstajajo štirje očitni razlogi, zakaj se pari največkrat ločujejo.Včasih se tihi dnevi priležejo, ampak vseeno nikoli niso tako blagodejni za odnos, kot je pogovor. Ko zastane komunikacija in se vam zazdi, da do partnerja sploh ne morete več priti, je čas za alarm in takrat se običajno začnejo tresti temelji vsakega odnosa, pa naj se partner zares oddaljuje ali ne. Odvetnica Pepperjeva pravi, da gre za tako preproste stvari, kot je deljenje podrobnosti o tem, kaj se vam je zgodilo, ali da večer preživljate v različnih sobah. »Seveda ne morete imeti s partnerjem vsak dan poglobljenih filozofskih razprav, da bi obdržali bližino, ampak če slutite, da je prepad med vama vse večji, je čas, da ukrepate.«Partnerja lahko še naprej komunicirata, trdi odvetnica, ampak ta komunikacija ni konstruktivna, temveč slabo vpliva na odnos, od majhnih do velikih stvari. »Kar naprej se prepirata in drug drugega o nečem prepričujeta, vendar vam ne uspe slišati resnice in ne uspe vam slišati drug drugega, zato se ne razumete.« Rešitev je morda pogovor v mirnejšem tonu, v tem, da priznate, kaj čutite, in da tako, kot si želite, da druga stran sliši vas, vi slišite njo.Pride lahko v tisoč in eni obliki, od kritiziranja do zbadanja in žaljenja, in tu vsekakor ni prostora za ljubezen. Ko nekoga ljubite, ga spoštujete in mu želite dobro, velja pa tudi obratno, nekdo, ki vas ljubi, vas ne želi prizadeti. Če ste pripravljeni spregledati svoje napake in se spremeniti, morda lahko izboljšate odnos.Raziskave kažejo, da pari, ki gojijo kakršne koli ideale o svojih partnerjih, dlje ostajajo skupaj, ker imajo tendenco, da drug v drugem vidijo najboljše, tudi ko jim ne gre najbolje. Partner, ki za drugega partnerja meni, da je dolgočasen, naj si spet poskusi kdaj nadeti rožnata očala, predvsem pa razmisli, ali je v odnosu toliko lepega, da se je zanj vredno boriti.