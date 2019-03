Sprostitev v domači kopalnici

Kopalnica je med drugim tudi kotiček za sproščanje. Del doma, kjer si mnogi vzamejo čas samo zase in se ob divjem življenjskem ritmu umirijo. Da pa bili občutki v njej še prijetnejši, poskrbite z nekaj obveznimi detajli. Kaj je tisto, kar vsako kopalnico spremeni v sprostitveno oazo? Mehke, dišeče brisače Brisače so v kopalnici nepogrešljive. A ne samo za to, da jih imate dovolj, poskrbite tudi, da bodo nežne in prijazne do kože telesa ter obraza. Torej mehke, dišeče in seveda primerne velikosti. Dišeče sveče Sproščujoča kopel bo ob njihovem vonju in svetlobi nedvomno dosegla pričakovani učinek. Prha z učinkom dežnih kapljic Sinonim za udobje je lahko tudi prha. Taka, ki premore različne nastavitve, med katerimi je tudi učinek dežnih kapljic. Ob njem prhanje ni le obveznost, temveč ob mehkem padanju vode na telo postane čisti užitek. Stol Izberite takega, ki se bo podal v vašo kopalnico in njegov namen ne bo le dekorativen, temveč tudi uporaben. Nanj se boste lahko usedli med nanašanjem losjona za telo ali kreme za masažo stopal. Udobneje bo, kot če bi med tem stali ali sedeli na robu kadi. Polička ob kadi Zakaj bi jo morali imeti? Ker lahko nanjo odložite knjigo, ki jo prebirate med namakanjem v kadi, ali kozarec vina. Vsekakor dobrodošel detajl, ki bo kopalnici zagotovil učinek sprostitvene oaze.