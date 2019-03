Specialni bugatti omejene serije

Hiperavto za hiperšefa

Bugatti je ljubitelje razburjal s skicami klasičnega atlantica. FOTO: Bugatti

Novi atlantic?

Dragocena legenda

Bugatti letos praznuje 110-letnico. FOTO: Bugatti

20

jubilejnih bugattijev bodo izdelali.

Ko gre za vzbujanje pozornosti pred ženevskim avtosalonom, je Bugatti vedno na prvem mestu. Nekdaj francoski izdelovalec luksuznih športnih avtomobilov, ki ga je konec prejšnjega tisočletja kupila in oživila skupina Volkswagen, naj bi za svojo 110-letnico pripravljal prav posebno serijo vozil, imenovano 110 Ans Bugatti, ki naj bi temeljila na športni različici hiperavtomobila chiron. Menda bodo naredili le dvajset primerkov jubilejnega avtomobila.In to še ni vse. Bugatti naj bi 5. marca v Ženevi predstavil unikatnega hiperšportnika v vrednosti okoli dvajset milijonov evrov, izdelanega samo za nekdanjega predsednika Volkswagna, človeka, ki je leta 1998 združil VW in Bugatti. Tudi to božjastno super mega vozilo naj bi temeljilo na chironu, pod pokrovom pa bo hrumel Piechov osemlitrski šestnajstvaljnik s 1500 konjiči. In avto ne bo na prodaj: Piech se bo iz Ženeve lahko odpeljal z edinim primerkom na svetu. Morda celo s 400 kilometri na uro.Čeprav se na pol uradno govori, da bo jubilejna serija bugattijev temeljila na chironu ali morda tudi divu, je Bugatti sam poskrbel za dodatno razburjenje, ko je na spletni strani objavil risbe slovitega klasičnega bugattija type 57C, bolje znanega pod imenom atlantic. Ali to pomeni, da bo novi t. i. chironski avtomobil slogovno povzemal legendo, ki so jo sestavljali v obdobju 1936–1938? Spremna beseda je dovolj pomenljiva: »Atlanticase ne da ponoviti, toda kaj vi mislite? Ali lahko prenesemo njegov oblikovni jezik v 21. stoletje?« Zdaj se domneva, da bo Bugattijeva kreacija na sodoben način počastila spomin na prečudoviti atlanticov kapljičasti dizajn, hkrati pa bo brutalno močna. Novi hiperavto naj bi stotico dosegel v dobrih dveh sekundah, končna hitrost pa naj bi bila elektronsko omejena na 420 km/h.Bugatti je izdelal štiri tipe atlanticov, skupno 710 vozil. Mali kupe je premiero doživel na pariškem avtosalonu leta 1935. Prvi koncept je uporabljal za tiste čase napredne kompozitne materiale, a so se pri Bugattiju za atlanticov trup raje (in pametneje) odločili za manj vnetljivi aluminij. Avto je veljal za najbolj naprednega v svojem času in šokiral avtomobilistični svet z dvojnoodmično gredjo v glavi motorja, ki je pomagala pognati kompresorsko polnjeni vrstni osemvaljnik s 3,3 litra prostornine do divjih 200 km/h. Od tistih časov so se ohranili le trije primerki, zaradi česar je atlantic eden najbolj dragocenih in redkih avtomobilov na svetu; enega ima v lasti sloviti modni dizajner in zbiralec avtomobilov. Njegova cena? Leta 2010 je eden zamenjal lastnika za več kot 40 milijonov dolarjev (dobrih 35 milijonov evrov), zdaj pa bi bilo zanj treba odšteti še enkrat toliko.