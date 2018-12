Škodo delajo požrešne gosenice

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Odrasli molji ne bodo požrli puloverja, to prepustijo gosenicam.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Najraje imajo mlevske izdelke. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Najbrž ni med nami nikogar, ki se ni nikoli srečal z molji, bodisi v omari z oblačili bodisi v shrambi. Čeprav oboji naredijo veliko škode in v nas vzbujajo odpor ali celo gnus, pa drug drugemu ne hodijo v zelje. Tako se kuhinjski molji oziroma njihove gosenice hranijo z živili, najraje imajo moko in druge mlevske izdelke, medtem ko žuželke tekstilnih moljev nenasitno žrejo oblačila v omari, pa tudi na preproge in drug hišni tekstil se lahko spravijo.Ne glede na različne rajone, v katerih živijo, uživajo in delajo škodo, gre za podobne žuželke. Molji so majhni metulji, običajno so veliki okoli en centimeter, odrasle živali imajo edino nalogo, za človeka nadlogo, da se razmnožujejo, sicer pa niso škodljive, saj se ne hranijo z živili oziroma tekstilnimi vlakni.Samice izležejo jajčeca, bodisi v tkanine bodisi v moko ali drugo hrano, kar je pač pri roki. Iz jajčec se izležejo gosenice, ki so prave požrešnice in kmalu začnejo svoj uničevalni pohod. Ko gosenice zrastejo, se zabubijo, v stadiju gosenice so lahko nekaj mesecev ali celo dve leti. Predstavljajte si, koliko škode lahko naredijo, če jih ne odkrijemo. Iz bube se razvije odrasel molj in zgodba gre naprej. Mimogrede: molji se razmnožujejo dvakrat na leto, nekatere vrste celo večkrat! Zato je res pomembno, da se vedemo preventivno, saj je borba z molji, ne glede na to, kje se nam zaredijo, lahko dolgotrajna in naporna.Na žalost pa ni vse odvisno od nas in naše skrbi za higieno. Molji namreč pridejo od zunaj, kuhinjske lahko prinesemo tudi v originalno industrijsko pakiranih živilih, v toplih poletnih dneh pa sami priletijo skozi okno in si poiščejo prostor v shrambi. Zato je dobro imeti tako v omarah kot v shrambi sredstva, ki z vonjem odganjajo nedobrodošle leteče obiskovalce. Sežemo lahko po naravnih sredstvih, denimo sivki, ali pa nastavimo industrijsko narejene odganjalce, ki so prav tako odišavljeni.