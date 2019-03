Skodelica diesla

Diesel z več italijanskimi znamkami sodeluje pri nastajanju izdelkov, ki so primerni za moderna domovanja, v katerih prevladuje industrijska podoba ambienta.

Modna dnevna soba po zamislih Diesla in znamke Moroso. FOTO: Diesel.com

Zofe in fotelji iz džinsa

Svetila so plod sodelovanja Diesla in znamke Foscarini. FOTO: Diesel Living

Od krožnikov do svečnikov

Italijanska znamka džinsa Diesel se že dolgo ne ukvarja zgolj z izdelovanjem oblačil, temveč že leta, desetletja sodeluje s prestižnimi znamkami pohištva Scavolini (kuhinje), Moroso in Foscarini (pohištvo, fotelji, zofe, svetila …) in znamko Seletti, ki izdeluje dizajnerske kuhinjske sklede, krožnike, kozarce, pribor, svečnike. Ta kreativna sodelovanja je Diesel poimenoval Diesel Living.Za izdelke, ki nastajajo v sodelovanju Diesla in teh znamk, je značilen industrijski videz. Podoba kuhinj, ki nastaja kot plod idej med Dieslom in Scavolinijem, je vedno bolj temačna, bolj zamolklih barv in ostrih linij, kamor spadajo težke neobdelane lesene mize, črni ali kovinski stoli in masivne luči ter večji okrasni kosi, kot denimo stenske ure, stenski kovinski okvirji slik … Te kuhinje so večinoma namenjene večjim površinam, torej stanovanjem z veliko kvadraturo, in hišam. Kuhinje diesel za Scavolini so za nakup najbližje na voljo v Trstu. Cene so nad 15.000 evrov.Morda nekoliko bolj znano pri nas je sodelovanje Diesla z znamko Moroso. Ti dve podjetji skupaj ustvarjata podobo industrijskih ambientov, predvsem dnevnih sob. Med izdelki so zofe, fotelji, mizice, predalniki in omare. Prevladujoče barve so spet temne: črna, siva, antracit, gozdno zelena, tu in tam tudi rumena in bela. Več oblazinjenih izdelkov, predvsem zofe in fotelji, je iz džinsa, zaščitnega materiala Diesla. Tudi ti izdelki so nam najbliže za nakup v Italiji.Prav tako so najbližje trgovine s svetili diesel za Foscarini v Italiji. Sodelovanje dveh italijanskih znamk je še ena potrditev, da je Diesel zelo zagledan v industrijski dizajn in tudi industrijski videz ambienta. Svetila, ki jih podjetji izdelujeta, so zelo rockovskega videza, tako so prepričani v Dieslu in pri Foscariniju, izdelki so večjih dimenzij in temnejših tonov, čeprav se je v eni zadnjih kolekcij talnih svetil našla tudi bronasta zlata barva. Cene svetil so nad 500 evri.Sodelovanje Diesla in znamke Seletti pa v izdelkih lahko kupimo tudi v Sloveniji (trgovina Flat v Ljubljani). Diesel torej niso samo kuhinje, temveč tudi krožniki, kuhinjske sklede, kozarci, pribor (v obliki orodja) in svečniki. V teh izdelkih, predvsem krožnikih in skledah, je veliko bele barve, ki se dobro ujema s temačnimi toni v kuhinjah (Diesel za Scavolini), medtem ko so svečniki v bronasto zlatih odtenkih. Set treh kozarcev stane 48 evrov, kuhinjski pribor (štirje kosi) 72 evrov.