Sijajni triki za nego zaves

Z zavesami je nedvomno mogoče polepšati dom. A le, če so te dekorativne tkanine pravilno vzdrževane. Kako poskrbeti za njihovo nego? Sol za lepše barve Če so zavese zaradi različnih zunanjih vplivov porumenele ali posivele in izgubile svojo prvotno barvo, jih najprej namočite v hladni vodi, ki ste ji dodali pest soli. Počakajte pol ure in jih nato operite. Kako, pa je odvisno od materiala, iz katerega so izdelane. Bombažne zavese Lahko jih operete ročno ali v pralnem stroju, pri temperaturi največ 30 stopinj Celzija. Za bele bombažne zavese lahko uporabite temperaturo 40 stopinj Celzija in ožemanje z nižjim številom vrtljajev. Zavese iz umetnih materialov Tudi te lahko operete ročno ali strojno, pri tem uporabite program za pranje občutljivega perila in ožemanje z nižjim številom vrtljajev. Čipkaste zavese Najbolje jih je prati ročno v hladni vodi z malo tekočega detergenta in jih dobro splakniti ter ne ožemati.

​

Pomembno pri pranju zaves je, da pralni stroj ni prenatrpan. V prepolnem bobnu se zavese zmečkajo in jih tudi z likalnikom ni mogoče povsem zravnati. Uporabite počasnejše ožemanje in še vlažne obesite nazaj. Tako jih ne bo treba likati, hkrati se bo prijeten vonj sveže opranih širil po domu.



Pri ročnem pranju zaves ne ožemajte preveč. Najbolje bo, da jih samo odcedite, zadnji vodi za izpiranje pa dodajte malo kisa, ki bo zmehčal vlakna in poskrbel za izrazite barve.