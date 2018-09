September na vrtu

Zelenjavni in sadni vrt

Poskrbimo, da zelenjavne gredice ne bodo prazne.

Listje nam bo oplemenitilo kompost. FOTO: Guliver/Getty Images

Okrasni vrt

Odstranimo odmrle enoletnice in na prazne prostore zasadimo trajnice.

Topla greda

Živahne barve na vrtu zamenjajo jesenski toni, delo na vrtu še zdaleč ni končano. FOTO: Guliver/Getty Images

September spada med mesece, ki močno spremenijo naš vsakdan. Ne le da se začne novo šolsko leto, po poletni pripeki se podaljša seznam opravil na vrtu. Konec meseca so lahko temperature že tako nizke, da bomo morali občutljive sorte zelenjave prekriti z listjem.Zdaj nabiramo in obiramo plodove: še vedno rastejo bučke in paradižnik, tudi jajčevci, režemo različne solate pa korenje, fižol, cvetačo, peteršilj in drobnjak.Obiramo jabolka in hruške, ki nato počasi zorijo v naši shrambi. Nabiramo tudi slive in drugo sadje. Posadimo nova sadna drevesa, tla dobro pripravimo s kompostom. Zdaj lahko posadimo maline in robite. Pri malinah moramo porezati stebla, ki so letos obrodila, in podpreti nova, ki nam bodo dala sadeže prihodnje leto.Še vedno lahko sejemo, denimo špinačo in blitvo, pa seveda prezimne vrste solate in motovilec. Gredic nikoli ne pustimo praznih, če ne drugače, poskrbimo za zeleno gnojenje: posejemo enoletno deteljo ali gorčico, ki lahko na vrtu tudi pomrzneta. Zemlje za jesenske setve ne obračamo in ne gnojimo, tla samo površinsko zrahljamo, da ne bomo uničili koristnih mikroorganizmov. V tem obdobju je treba pripraviti kompost, saj bo kmalu začelo odpadati listje in tudi drugega rastlinskega materiala (odrezane veje in vejice, cvetje, posušene rastline ...) bo veliko. Obolele rastline ne spadajo na kompost, zažgemo jih ali zavržemo kot organske odpadke.Trajna zelišča obrežemo, tista, ki bi jih imeli radi sveža še pozimi, izkopljemo in razdelimo na več delov ter presadimo v lončke, ki jih prestavimo v hišo ali rastlinjak. Sadimo trajna zelišča.Obrežimo živo mejo in pripravimo grede za pomladno cvetje. Odstranimo odmrle enoletnice in na prazne prostore zasadimo trajnice. Tem, ki že rasejo na našem vrtu, odstranimo odmrle dele. Sadimo čebulnice, ki bodo cvetele spomladi, na primer narcise. Septembra porežimo vrtnice: dolgo zdravo vejo z ravnim rezom tik pod listom odrežemo približno 30 centimetrov. Tem vejicam nato odstranimo vse bodice in listje, razen tistega na vrhu, in zasadimo ob robu jame s kompostom. Izberemo prostor, ki bo izpostavljen dežju; čez zimo bi morale pognati korenine, rastline pa bomo lahko prihodnjo pomlad posadili. Zdaj je čas za presaditev potonik in perunik.Tudi za zelenico moramo poskrbeti in jo pripraviti na zimo. Skrbno jo pograbimo, da odstranimo vse mrtve rastlinske dele in mahovje. Tako bomo izboljšali zračenje trave. Pognojimo z gnojilom, ki ima veliko kalija, železa in nekaj dušika, a je brez fosfatov.Lončke, ki so prazni, očistimo, da se v njih ne bi zaredile bolezni, saj so na toplih gredah čez zimo odlične razmere za njihovo rast. Temeljito počistimo toplo gredo, kar bo prav tako preprečilo širjenje škodljivcev in bolezni. Ne pozabimo pospraviti morebitnih senčil, saj bo razpoložljive svetlobe, ki jo rastline potrebujejo, vse manj, prav tako toplote. Čez dan zračimo, pozno popoldne pa vrata in zračnike zaprimo, da nam ne bo ušla toplota.