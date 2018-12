Se vaši ljubljenčki bojijo pokanja petard? Poskusite to

Za ljudi in živali

S posebnimi nežnimi in natančnimi gibi psu nikakor ne moremo škoditi.

Z roko v roki z veterino

Bownovo terapijo uporabljamo kot preventivo, s čimer izboljšamo kakovost življenja pasjega ljubljenčka. Primerna je pri artritičnih obolenjih, nervozah in strahovih, stresu, ki je bolj pogost pri rešenčkih, poškodbah vratu in hrbtenice, poškodbah ligamentov in sklepov, za sproščanje napetosti v mišicah, pri težavah z očmi, ušesi oziroma pri vnetjih, pri prebavnih težavah in alergijah.

Celostna obravnava

Ajs je idealen model, pravi terapevtka Katarina Kovačević iz Velenja.

Pomemben prvi stik

Pred nami so novoletni prazniki in s tem izjemno moteče pokanje petard, ki našim štirinožnim ljubljenčkom ni prav nič po godu. Eden od načinov za pomiritev najboljšega človekovega prijatelja je tudi bownova terapija. Kot pojasnjujeiz Velenja, se psi srečujejo s podobnimi zdravstvenimi težavami kot mi. »Velikokrat njihovo prisotnost jemljemo za samoumevno, prepričani smo, da se jim ne more nič zgoditi, da so neuničljivi, a tudi psi se starajo in so tako bolj dojemljivi za degenerativne spremembe, tudi oni se bojijo, precej so pod vplivom stresa,« pojasnjuje Kovačevićeva, ki je že sedem let certificirana bownova terapevtka.Terapijo izvaja na ljudeh, odkar pa je v njeno življenje pred skoraj tremi leti prišel Ajs, je svoje znanje razširila še na pse. In Ajs je idealen model. »V tujini se je bownova terapija že 2001. uspešno integrirala v obravnavo živali, seveda v sodelovanju in s podporo lokalnih veterinarjev.«Bownova terapija je nežna, holistična in zelo učinkovita alternativna medicinska manualna tehnika. Zanjo so značilni zelo nežni in hkrati specifični in natančni gibi na mehkih tkivih (mišice, kite) in energetskih točkah. Omogoča sprostitev telesa in je hkrati podlaga za sprožanje različnih refleksov, ki aktivirajo mehanizme za samozdravljenje in samopomoč. Tako se lahko uravnovesi celotno telo.»Serije zaporednih bownovih potez v telesu povzročijo predvidljive odzive, ki vodijo do celostnega sistemskega resetiranja,« razlaga sogovornica. Gre za terapijo, ki telo gleda kot celoto ne glede na bolezen in deformacijo. »Stanje, ki ga terapevt vidi na prvem srečanju, obravnava celostno in zajame vse dele telesa. Resetira ‘napake‘ in vzpostavi ravnovesje. Izboljša pretok v tkivih in njihovo hidracijo, vzpostavi nevro-strukturne integracije in izboljša delovanje perifernih živcev.«Pri terapiji uporablja nežne in počasne gibe na točno določenih točkah, s tem spodbudi mehko tkivo, da se odzove na gib. »S terapijo psa ne moremo poškodovati, ker ne gre za manipulacijo, vlečenje ali masažo. Telesu v bistvu pustimo, da se samozdravi in uravnovesi v prvotno stanje, mi smo samo sprožilci, ki omogočamo, da se ta proces začne,« pojasnjuje terapevtka.Ugotavlja, da je za uspešno terapijo nadvse pomemben prvi stik z lastnikom in psom. »Pri prvem srečanju opazujem odnos, gibanje in okretnost, ali je pes vznemirjen. Vanj ne silim, temveč mu pustim čas, da me sprejme. Psi se hitreje odzivajo na terapijo, ljudje pa jo včasih podzavestno blokiramo. Zato so bolj dovzetni za energijo in dotik, saj so bolj povezani s svojim telesom. Intervale pavz in nadaljevanj določi žival sama. Ves proces spremljam in dokumentiram,« pravi in opozarja, da če je pes bolan, ne smemo izključiti veterinarske oskrbe, saj gresta obe z roko v roki. »Pomembno je sodelovanje, saj ko spremenimo kakovost življenja našega živalskega sopotnika, neposredno izboljšamo tudi kakovost svojega življenja,« je prepričana.