Še je čas za adventni venček

Adventni venček je nepogrešljiv del prazničnega okrasja, ki ga najdemo v krščanskih domovih pa tudi tam, kjer niso verni, a praznike kljub temu preživljajo v skladu s tradicijo. Venček s štirimi svečami, ki jih prižigajo vsako adventno nedeljo po eno, se je pri nas uveljavil šele pred nekaj desetletji, sicer pa sega že daleč v predkrščanske čase. Nekatere lahko obesimo na vhodna vrata, druge postavimo na mizo v kuhinji ali dnevni sobi.Sveče na venčku so precej nova pogruntavščina, zamisel se je porodila evangeličanskemu pastorjuv devetnajstem stoletju. Med svojim delovanjem je v Hamburgu ustanovil šolo za revne otroke, in da bi jim polepšal predbožični čas, je leta 1839 prvič izdelal velik lesen venec in nanj namestil 19 sveč, od tega so bile štiri velike. Potem je vsak dan prižgal po eno dodatno, velike so bile namenjene nedeljam. Ideja se je prijela, venček pa se je seveda precej spremenil, kasneje so ga izdelovali iz zimzelenih rastlin, običajno iz vej iglavcev, število sveč pa se je zmanjšalo na štiri.Adventni venček še danes mnogi izdelujejo doma, čeprav ga lahko kupimo tako rekoč v vsaki trgovini. Ko smo pred dnevi brskali po eni od velikih vrtnarskih trgovin in prodajalca povprašali, ali ponujajo tudi venčke iz pravega smrečja, nam je povedal, da prodajajo le umetne oziroma lesene ali iz šibja. Nam je pa namignil, da si lahko pri njih naberemo smrečje, saj prodajajo tudi drevesca, kupimo ustrezne pripomočke in venček doma izdelamo sami.Njihova ponudba je res velika, od takih iz plastičnega smrečja do pletenih iz vrbovega šibja ali narejenih iz lesa pa tudi kovinske smo našli. Pri obliki se proizvajalci ne držijo nujno tradicije, saj prodajalci kot adventne ponujajo tudi različne svečnike, celo kvadratnih ali pravokotnih oblik, ki imajo štiri sveče. Na ljubljanski tržnici ponujajo venčke za vse okuse in žepe: izdelani so iz naravnih materialov, smrečja ali vej, okrašeni z zelenjem, storži, različnimi dekorativnimi dodatki in seveda štirimi svečami.Najmanjše dobimo že za pet evrov, povprečna cena pa je okoli deset evrov. Seveda najdemo tudi dražje, večje in posebno umetelno izdelane, za dvajset ali celo trideset evrov. Če z nakupom nekoliko počakamo, bodo cene še padle ...