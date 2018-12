S plastičnim strgalom ali kuhalnico

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Plastično strgalo je najprimernejše. FOTOgrafiji: Guliver/Getty Images

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če nimamo strgala, pride prav tudi lesena kuhalnica.

Ledu na šipah ne odmrzujemo z vročo vodo, saj bo tudi ta zaledenela.

Napovedi so precej zimske, živo srebro se je ponoči spustilo do –5 °C, ponekod po mraziščih Slovenije pa še nižje. Mraz bo stiskal vse do vikenda. In če se je v minulih dneh temperatura podnevi dvignila na 10 °C, bo v prihodnjih vztrajala okoli ničle.Ker je v zraku relativno veliko vlage, se bo ob nizki temperaturi na steklih našega avtomobila v nočnih urah zalepil led, ki ga ne bomo mogli preprosto spraskati. Tudi če imamo pri roki vročo vodo, si z njo ne bomo mogli veliko pomagati, saj nam bo sproti zamrzovala in na šipi bomo imeli še več ledu.Za laže in hitrejše odstranjevanje ledu najprej prižgemo avtomobil in ga pustimo v prostem teku, vključimo tudi gretje oziroma klimo. Običajno so grelne nitke v zadnji šipi, v malo boljših avtomobilih tudi v vetrobranskem steklu. Potem se lotimo odstranjevanja ledu. Dela se lotimo s plastičnim strgalom, ki ga držimo med prsti. Strgalo na palici je manj primerno, saj nimamo moči za strganje. Pomagamo si lahko tudi s čistilnim sredstvom, ki hkrati učinkuje kot odmrzovalnik.Če je mogoče, dvignimo brisalce, nato pa čistilo poškropimo ali polijemo po zgornjem robu vetrobranskega stekla, recimo po širini od 20 do 30 centimetrov, in postrgamo prvi pas. Najprej ustvarimo pogled za voznika, nato enako naredimo na sredini in na sovoznikovi strani. Potem se lotimo še stranskih sprednjih šip in na koncu še zadnjih.V tem času se je led na zadnji šipi najverjetneje že stopil. Ne pozabite na vzvratna ogledala, ki so običajno prav tako zaledenela. Pri čiščenju ogledal moramo biti izjemno previdni, zato jih najprej poškropimo s čistilnim odmrzovalnim sredstvom in le počasi strgamo z malim plastičnim strgalom.Zaledenelih šip ali vzvratnih ogledal ne strgamo s kovinskim predmetom, da jih ne bi poškodovali. Najprimernejše je plastično strgalo, če ga nimamo ali nam je počilo, pa vzemimo leseno kuhalnico, s katero ne bomo popraskali steklenih površin.