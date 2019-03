S palačinkami pozdravljajo pomlad

Rusi so vse do danes ohranili maslenico.

Maslenica je veselo in šaljivo poslavljanje od zime in pozdrav pomladi.

Praznovanje bo glasbeno obarvano.

Praznovanje maslenice, ki traja kar ves teden, od ponedeljka do nedelje, začnejo teden dni pred velikim postom, to pomeni sedem tednov pred veliko nočjo. To je veselo in šaljivo poslavljanje od zime ter pozdrav pomladi, ki prinaša sončno toplino in prerojeno naravo. Ta simpatični ruski praznik bomo v soboto, 9. marca, ob 10. uri spet doživeli na Pogačarjevem trgu v Ljubljani.Ljudje so že davno prihod pomladi pričakovali kot prihod novega življenja in častili sonce, ker daje življenje in energijo. V čast sonca so na prazniku pekli palačinke. Verjeli so, da z zaužitjem palačinke, ki je tako podobna soncu, zaužijemo del sonca in njegove topline.Maslenico so praznovali ves teden. Niti enega izmed praznikov niso praznovali tako veselo kot maslenico, saj so verjeli, da če ne potešiš svoje volje tedaj, te čaka vse leto velika nesreča. Praznovanje maslenice na ljubljanskem Pogačarjevem trgu bo seveda tudi glasbeno obarvano. Med drugim bodo nastopili Folklorna skupina Cof, klub optimističnih folkloristov, ki jo sestavljajo člani zrelih let. Trenutno v njej pleše 38 plesalk in plesalcev ob spremljavi glasbenikov. Deluje že 37 let, ob 30-letnici delovanja so prejeli zlato plaketo JSKD, že trikrat pa so bili izbrani za udeležbo na zaključnem državnem srečanju folklornih skupin Le plesat me pelji.Nastopil bo še, ki je pravi predstavnik bratstva med slovanskimi narodi: po narodnosti Ukrajinec, rojen v Moldaviji in vzgojen v ruski kulturi. Že vrsto let se ukvarja z glasbo. Njegov repertoar obsega pesmi v 21 jezikih. Srce pa mu najbolj zaigra, ko poje ruske pesmi.Zbor Rulada talent agency skupaj prepeva od oktobra 2015. Pevce različnih narodnosti in glasbenega predznanja združujeta ljubezen do glasbe in prijateljstvo. Vodja zbora je, zborovodkinja paVokalna skupina Ruski talisman je nastala leta 2013 pod vodstvom, nagrajenke številnih mednarodnih festivalov po Evropi in Rusiji. V repertoarju ansambla najdemo ruske pesmi, romance ter skladbe iz znanih filmov. Skupino sestavljajo pevci različnih narodnosti, ki jih združuje ljubezen do ruskih pesmi.Predstavil se bo še duet Balalajka, ki je nastal leta 1992 v mestu Samara. Sestavljata gain. Folklorni ansambel Kalinka je nastal leta 2013 in deluje pod okriljem Kulturnega društva Sojuz v mestu Conegliano v Italiji.Skupino sestavljajo prijatelji iz Rusije, Belorusije, Ukrajine in Moldavije, ki jih združuje ljubezen do ljudske pesmi in plesa. Kalinka je pogost gost kulturnih festivalov in drugih dogodkov, povezanih s kulturo. Nastopili bodo tudi instrumentalna zasedba Kalinka ter še kar nekaj glasbenikov in pevcev.