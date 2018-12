S čim in kako hranimo pse?

Briketirana in konzervirana

Hladno stiskana – peleti

Kuhana hrana

Surova hrana

Nič več le briketi in konzerve

Čeprav lahko o primernosti določene vrste hrane govorimo bolj iz izkušenj ali lastnega prepričanja, saj člankov, ki bi dajali prednost enemu tipu, ni, se poleg briketirane in mokre hrane vedno bolj uveljavlja tudi surova, kuhana in hladno stiskana hrana. Izbiro prepuščam vsakemu posamezniku, čeprav je treba pri kuhani in surovi poznati določene značilnosti prehrane psov, ki je nekoliko drugačna kot pri ljudeh. Vsekakor pa mora hrana ustrezati tudi psu.

Vsi tipi hrane imajo pozitivne in negativne lastnosti. Ko se odločimo za določeno vrsto hrane, se o njej poučimo, da bomo poskrbeli za kakovosten pasji obrok.Briketi so na tržišču približno sto let. Pri postopku briketiranja se hranilne snovi na visoki temperaturi obdelajo in pod velikim pritiskom spremenijo v brikete. Zaradi toplotne obdelave briketi izgubijo nekaj hranilnih snovi. V želodcu se napihnejo, predvsem tisti slabe kakovosti. Naučimo se brati deklaracijo, saj nas sicer lahko odstotki mesa zavedejo, mnogi nižjecenovni briketi imajo le majhen odstotek mesa, več žit, mesne moke in drugih stranskih proizvodov. Ni res, da je to idealna hrana za čisto zobovje, je pa po drugi strani zaradi priprave zelo praktična in zaradi toplotne obdelave ni bakterijsko okužena. Kakovostni briketi še vedno pomenijo uravnotežen obrok. Konzervirana mokra hrana je zelo okusna in psi jo imajo nadvse radi. Lahko se uporablja kot dodatek, nikakor pa ni primerna kot samostojen obrok.Hladno stiskanje pomeni, da se surovine po finem mletju in drobljenju stisnejo v končno obliko, ki jo imenujemo peleti. Na ta način se izognemo toplotni obdelavi in ohranimo več hranilnih snovi. Peleti se v primerjavi z briketi hitreje razgradijo, kar omogoča lažjo prebavo. Pozorni bodimo na vsebnost koruze, saj se psi lahko čezmerno zredijo.Včasih, ko so dobivali ostanke kuhane hrane, se je govorilo, da to ni primerno za psa. Sklepam, da tudi zato, ker so si precej izprosili, zato je bila večina teh štirinožcev predebelih. Še nedavno je bilo težko natančno odmeriti, koliko hrane je primerne za določeno pasmo v določenem obdobju. Danes imamo na voljo več smernic glede zadovoljevanja vsakodnevnih prehranskih potreb s kuhano hrano, poleg tega imamo v Sloveniji na voljo strokovnjakinjo, ki vam za vašega psa lahko pomaga sestaviti kakovosten obrok.Hranjenje s surovo hrano je trenutno najpopularnejše, ima pa nekaj prednosti in slabosti. Mit, da so psi, ki jedo surovo, bolj agresivni, ni resničen. Prednosti surove hrane so priprava obrokov z znanim poreklom, raznoliki obroki, slabosti pa, da je treba vsak obrok pripraviti sproti in se poučiti o pripravi. Zelo pomembno je, da meso dobivamo od preverjenega mesarja, saj se lahko sicer z bakterijami v kuhinji okužimo tudi ljudje.*Anja Paternost je dr. vet. med. iz Veterinarske ambulante JANG, Novo mesto, tel.: 07/3341-080, www.jangvet.si