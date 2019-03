Razkošne glicinije in skromni bršljan

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Glicinije navdušujejo z nekaj deset centimetrov dolgimi socvetji. FOTO: Guliver/Getty Images

Pred dnevi smo pisali o tem, kako uporabne so na vrtu vzpenjave rastline, ki se bogato razrastejo ob opori, zidu, pergoli, ograji ali drugem objektu. Tokrat poglejmo nekaj najpogostejših vzpenjavk, ki jih najdemo po naših vrtovih. Izbiramo lahko med cvetočimi ali necvetočimi, okrasnimi ali užitnimi.Med najbolj razkošnimi, ki se bohotijo v okrasnem vrtu, so glicinije, gojimo predvsem dve vrsti, japonsko in kitajsko. Po lepih cvetovih, pravzaprav socvetjih, ki merijo do 30 centimetrov, jo ponekod imenujejo tudi modri dež. Je čudovita rastlina, ki drzno obraste balkon ali ograjo, vendar je treba opozoriti, da je precej strupena, zlasti nevarna utegne biti za otroke. Glicinija zraste do okoli deset metrov visoko in nujno potrebuje oporo, saj je pretežka, da bi sama stala. Raste hitro, namenimo ji topel in sončen prostor. Je trajnica, ki kot mlada rastlina zahteva precej pozornosti, ko je stara nekaj let, pa ni zelo zahtevna. Ponaša se z lepimi cvetovi, ki lepo dišijo, cvetijo aprila in maja. Sadimo jo spomladi na prosto, lahko pa jo gojimo tudi v posodah.Priljubljene trajne vzpenjavke so sroboti, ki prav tako polepšajo vrt s prelepimi cvetovi. Poznamo več kot 300 vrst srobotov, po času cvetenja pa jih združujemo v tri skupine, zgodajcvetoče, cvetoče poleti in poznocvetoče. Večinoma gre za vzpenjave rastline, poznamo pa tudi nizke srobote, ki plezajo po tleh in jih lahko uporabimo kot pokrivne rastline. Če zasadimo vrste iz vseh treh skupin, bomo v cvetovih uživali od pomladi do pozne jeseni. Najbolje bodo uspevali na sončnih legah, če bodo v senci, bodo tvorili manj cvetov. Najpogostejše barve cvetov so bele, rdeče, roza, modre in vijolične.Za tiste, ki želijo bolj umirjen videz vrta, a bi kljub temu radi vzgajali vzpenjavke, je dobra izbira bršljan, ki je prav tako trajnica in za vzgojo nezahteven. Tudi to je strupena rastlina, najpogosteje gojeni vrsti pa sta navadni in irski bršljan. Je zimzelena rastlina, ki bo lažje prezimila na manj izpostavljenih predelih. Vzpenja se ob podlagi, na katero se pripne z zračnimi koreninami. V nasprotju z glicinijami in sroboti cveti precej bolj skromno; jeseni odpre rumeno zelene cvetove, iz katerih se razvijejo plodovi črne, oranžne ali rdeče barve.