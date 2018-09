Rastline, ki razvlažujejo dom

Ko zunaj zapihajo hladni vetrovi in okna stanovanj večji del dneva ostajajo zaprta, se v mnogih domovih pojavi vlaga. Njene posledice so vidne na stenah in pohištvu, saj se pod njenim vplivom razvija plesen. Prav tako vlaga negativno vpliva na zdravje. Premagati jo je mogoče le z odpravo vzrokov in rednim zračenjem, v pomoč pa so lahko tudi nekatere sobne rastline, ki iz zraka učinkovito odstranjujejo odvečno vlago. Na prvih mestih so naslednje. Spatifil Nekateri verjamejo, da ta lončnica v dom prinaša ljubezen, drugi jo imenujejo ženska sreča, dejstvo pa je, da spatifil uspešno suši zrak in iz njega odstranjuje plesnive spore ter je zato dobrodošel v vlažnih prostorih. Najbolje ga je vzgajati pri zanj idealnih 18 stopinjah Celzija. Kavovec Rastlina, ki je zaslužna za okusen temni napitek, je lepa lončnica, ki ni le prijetna za oči, temveč iz zraka odstranjuje odvečno vlago in vanj sprošča čudovit vonj. Zvezdasti jasmin Lončnica z mesnatimi listi in dišečimi cvetovi ni lepa le na pogled, ampak blagodejno vpliva tudi na zdravje, saj iz zraka srka višek vlage in številne strupene snovi. Tudi tiste, ki so posledice kajenja. Limonovec Z vonjem, ki ga oddaja, prijetno odišavi prostor, hkrati pa iz okolice vpija višek vlage. Zaradi snovi, ki se v zrak sproščajo iz njegovih listov, iz njega odstranjuje mikrobe in druge škodljive snovi. Res pa je, da potrebuje sončno svetlobo in redno zalivanje.