Racionalni karavan

Terenski modni dodatki naredijo avto robustnejši.

Trda plastika

Dacia logan MCV stepway prestige 1.5 blue dCi 95*

Motor: štirivaljni turbodizelski motor

Gibna prostornina: 1461 ccm

Največja moč: 70 kW (95 KM) pri 4000 vrt./min

Največji navor: 220 Nm pri 1750 vrt./min

Pogon: na sprednji kolesi, petstopenjski ročni menjalnik

Masa praznega vozila: 1090 kg

Mere (D/Š/V): 4528/1761/1590 mm

Medosna razdalja: 2635 mm

Prostornina prtljažnika: 573–1518 l

Posoda za gorivo: 50 l

Najvišja hitrost: 167 km/h

Pospešek do 100 km/h: 11,8 s

Poraba goriva: 4,8 l/100 km

Izpust CO2: 127 g/km

Uradni zastopnik: Renault Nissan Slovenija

Maloprodajna cena: 14.200 evrov (testno vozilo* 14.535 evrov)

Euro NCAP: ***

*Opomba: Zaradi strožjih okoljskih zahtev je tudi dacia logan MCV dobila nov, malenkost močnejši dizelski agregat, za katerega veljajo podatki v tabeli.

Novi agregati

Konkurenčni tudi na avtocesti Dacia logan MCV je klasičen karavan, ki navduši predvsem s ceno.

Karavani so se v zadnjem času kljub uporabnosti znašli v senci modnih športnih terencev. Tako je tudi pri romunski Dacii, katere suv duster je prava prodajna uspešnica, medtem ko se kupci za karavansko različico logan MCV ne pulijo najbolj – vsaj občutek je tak. Drži, da logan MCV ni tako sodoben, kot je duster nove generacije, a to ne pomeni, da je slab avtomobil. Daleč od tega, le svoja pričakovanja mu moramo prilagoditi.Modra barva, v katero je bil odet testni primerek, mu pristaja, prav tako terenski modni dodatki, ki ga naredijo robustnejšega. Pri stepwayu je oddaljenost od tal višja – namesto 128 mm meri 174 mm. Dobri štirje centimetri pridejo pri vožnji po makadamu prav. Notranjost je že znana; testno vozilo je bilo opremljeno z doplačljivim infozabavnim sistemom, ki sicer ni zadnji krik sodobne tehnologije, a svojo nalogo opravi dobro in je enostaven za upravljanje. Obvlada navigacijo in slovenski jezik, upravljamo pa ga prek zaslona, občutljivega za dotik. Za piko na i so tu vzvratna kamera in zadnja parkirna tipala, ki pripomorejo k večji preglednosti pri parkirnih manevrih in vzvratni vožnji. Res pa je, da se leča kamere hitro umaže, če vozimo po dežju.Vozila romunske znamke stavijo predvsem na racionalne kupce, saj za plačan denar dobimo dobro odmerjen avtomobil. Seveda pa se nizka cena pokaže v uporabljenih materialih – prevladuje trda plastika, pokrov posode z gorivom odpremo s klasičnim ključem, prostoren prtljažni prostor – meri od 573 do 1518 litrov – je bolj grobo obdelan.Kljub temu nas takšen logan MCV udobno pripelje do cilja. Predvsem potniki na zadnji klopi imajo veliko prostora za noge in glavo. Kar nas je zmotilo, pa je potek varnostnega pasu za sredinskega potnika – pas povlečemo iz stropa in takšna rešitev nas vsakokrat zmoti. Je pa cenejša. Ko že govorimo o udobju – volanski obroč je nastavljiv le po višini, zaradi česar mi ni uspelo najti zadovoljive pozicije za krmilom. Tudi bočni oprijem sprednjih sedežev je bolj slab.Testni logan MCV je bil opremljen s turbodizelskim motorjem, ki je razvil 66 kilovatov največje moči in se je na testu izkazal za zelo živahnega. Moč 1,5-litrskega štirivaljnika se je na sprednji kolesni par prenašala prek petstopenjskega ročnega menjalnika, pri katerem sem pogrešal malo več preciznosti. Moram pa na tem mestu omeniti, da je logan MCV pred časom dobil nove agregate, ki so skladni z ostrejšimi okoljskimi standardi. Dizlu iz testnega vozila je še najbolj podoben nov 1,5-litrski štirivaljnik blue dCi, ki po novem razvije 70 kilovatov oziroma pet konjev več kot predhodnik, izpolnjuje pa zadnje okoljske zahteve.Kako se logan MCV vozi? Najzmogljivejši dizel mu je kos in z njim bomo več kot konkurenčni tudi na avtocesti. Podvozje je med mehkejšimi in lepo blaži luknje na cestah. Vseeno bi bili veseli, če bi bilo blaženje vseeno malce čvrstejše in s tem krmiljenje preciznejše. Povratne informacije na volanu so zelo skope. Klimatska naprava je kljub bogati opremski ravni ročna in kot taka zahteva več dela in nastavljanja, da bo temperatura prijetna. So me pa zato prijetno presenetili žarometi, ki so izdelani v klasični halogenski tehniki in svetijo odlično – celo bolje kot LED-žarometi pri nekaterih avtomobilih. Res pa je, da moramo žaromete ročno prižigati in tudi ugašati – sicer lahko spraznimo akumulator. Na srečo nas na prižgane luči opozori nadležni alarm. Dnevne luči, ki svetijo le spredaj, pa so v LED-tehniki.