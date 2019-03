Prvi turbo populist

Saab 99 turbo je s tehnološko naprednim in vozniško zelo všečnim motorjem izrazito dvignil ugled švedske znamke in jo postavil med najbolj čislane.

Dvig moči

Najmočnejši saab 99 je lepo pospeševal že od 1500 vrtljajev in dosegel najvišji polnilni tlak pri 3000 motornih vrtljajih.

Bombončki

10.607

primerkov so izdelali v petih letih.

Turbo era

Za najhitrejšega saaba 99 je bilo treba v njegovi eri odšteti 25.000 nemških mark.

Nemci so nesramno dragega in vozniško zverinskega porscheja 911 turbo predstavili leta 1974. Najmočnejša izvedba v osnovi več kot deset let starega saaba 99 je ugledala luč sveta tri leta pozneje. Kdor je pikolovski, bo pripomnil, da je bil leta 1973 rojeni BMW 2002 turbo, enajst let pred njim pa ameriški oldsmobile jetfire.A to so bili predvsem homologacijsko dirkaški ali tržno neuspešni projekti. Daleč najbolj ljudski je bil nedvomno saab, kjer so Švedi nadgradili 2,0-litrski bencinski štirivaljnik z manjšim turbo polnilnikom znamke Garrett.Okrepljeni štirivaljnik, ki je bil opremljen z mehanskim vbrizgom goriva, je namesto 85 kW (115 KM) pridelal bolj živahnih 107 kW (145 KM). Skandinavski stroj je bil povrhu zelo odziven po skoraj vsem delovnem območju, saj je turbo polnilnik z relativno nizkim dvigom tlaka igral ključno vlogo pri zagotavljanju visokega navora in šele nato dviga moči.Najmočnejši saab 99 je lepo pospeševal že od 1500 vrtljajev in dosegel najvišji polnilni tlak pri 3000 motornih vrtljajih. Vse to je zadostovalo za pospešek do 100 km/h v 9,2 sekunde in doseganje najvišje hitrosti 197 km/h, kar se zdi z današnjega zornega kota morda res malo, a takrat je bilo veliko. Konkurenčni BMW 320i z malenkost nižjo ceno in atmosfersko zasnovo motorja je leta 1978 pridelal le 81 kW (110 KM) in ni bil niti slučajno tako odziven.Saab 99 turbo je bil na voljo v kombi-kupejevski izvedbi in precej bolj številno omejenih dvovratnih ter štirivratnih izvedbah. Slednji sta bili na voljo predvsem po ustavitvi proizvodnje kombi-kupejevske različice oziroma njeni zamenjavi z leta 1979 predstavljenim trivratnim saabom 900 z daljšo medosno razdaljo in podobno tehniko.Turbo šved je bil sicer prepoznaven po emblemih s turbo napisom, posebno zanj oblikovanih platiščih, prednjem ter zadnjem spojlerju, nižje nastavljenem podvozju, imenitnejši zasnovi sedežev, v usnje oblečenem volanskem obroču ter na zgornji del armaturne plošče dodanem merilniku polnilnega tlaka. Tako je ostajal dovolj diskreten, a za poznavalce dovolj prepoznaven.Med letoma 1977 in 1982 je bilo izdelanih 10.607 primerkov najhitrejšega saaba 99, kar je predstavljalo osnovo za epski začetek švedskega turbo pohoda. Tržno pohodništvo je trajalo vse do leta 2011, ko je ena izmed najbolj kultnih, tehnično ekstravagantnih in intelektualno obarvanih avtomobilskih znamk vseh časov bankrotirala.Avtomobilski nostalgiki in navdušenci po tej plati ne bodo nikoli pozabili prvih in nedvomno najbolj prvinskih turbo saabov, za katere je treba v današnjih časih v primeru lepše ohranjenosti odšteti od 15.000 do 25.000 evrov.