Prihodnje leto bo Knobleharjevo

Že konec januarja bo Pošta Slovenije izdala Knobleharjevo znamko.

V občini Škocjan so ponosni na svojega rojaka, enega najbolj znanih misijonarskih osebnosti 19. stoletja, pionirja krščanske civilizacije na afriški celini, raziskovalca Belega Nila v Južnem Sudanu in apostola temnopoltih dr.. Ker bo prihodnje leto minilo natanko 200 let od njegovega rojstva, so se v tej dolenjski občini odločili, da bo leto 2019 Knobleharjevo leto, v katerem se bo zvrstilo kar 38 prireditev, s katerimi želijo, kot pravi prvi mož občine, tega zanimivega in pomembnega rojaka, čigar učenost so občudovali mnogi raziskovalci, ki so se srečali z njim, vrniti v zavest Slovencev.Dr., kustos za afriške in ameriške zbirke Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani, je izpostavil, da je Knoblehar zanimiv predvsem kot človek, ki je sredi 19. stoletja Slovence povezal z Afriko, predvsem z območjem Južnega Sudana. Leta 1850 se je iz Afrike vrnil in v domovino prinesel veliko afriško zbirko ter v Ljubljani organiziral prvo afriško razstavo. »Knoblehar je ime, ki nas povezuje s prvimi začetki slovenskih stikov z Afriko, kot misijonar in raziskovalec reke Nil in Južnega Sudana pa je še zdaj aktualen,« je poudaril.V Škocjanu je zadnja leta čutiti duh velikega misijonarja. Že kmalu po ustanovitvi občine Škocjan so občinski svetniki soglasno sprejeli odločitev, da bodo tudi občinski praznik praznovali na rojstni dan velikega krajana, ki se je rodil 6. julija 1819 v Škocjanu, v hiši nasproti farne cerkve, kjer je tudi spominska plošča. Vsako leto se v dnevih pred jubilejem v občini zvrsti vrsta kulturnih, zabavnih, družabnih in športnih prireditev.Decembra 2008, 150 let po Knobleharjevi smrti, umrl je star komar 38 let, so v Škocjanu postavili spomenik. Predvsem zaradi zavedanja, da je bil njihov rojak v domovini dolga leta prezrt, njegovo delo pa kljub veličini neopaženo. S postavitvijo kipa so uresničili več kot 70 let staro zamisel. Bronasti kip, visok dva metra in pol, je delo akademskega kiparja, v bron ga je ulil livariz Tržiča. Zdaj stoji v novem parku dr. Ignacija Knobleharja, ki ga je uredila župnija Škocjan z župnikomPrihodnje leto se bo v praznovanje vključilo več organizacij, poleg domače občine, župnije in osnovne šole še Slovenski etnografski muzej, Muzej krščanstva na Slovenskem, Škofija Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Pošta Slovenije in drugi. V Škocjanu si prizadevajo, da bi v nekdanjem župnišču uredili Knobleharjev muzej, a to so načrti za prihodnja leta.