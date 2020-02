Prihaja novi megane

7 milijonov meganov so prodali od leta 1995.

Priključni hibrid

Tri oznake R.S.

Prišel je čas za prenovo Renaultovega megana, ki bo zaobjela celotno paleto modelov od berlineja, grandtoura prek R.S. line, R.S. in R.S. trophy do priključnega hibrida e-tech plug-in. Prenovljeni megane prinaša še več elegance, še posebno zaradi novih žarometov z ledicami, s katerimi naj bi bil še bolj dinamičnega videza. Notranjost ponuja sodoben voznikov prostor z novim 9,3-palčnim zaslonom osrednje multimedijske naprave in 10,2-palčnim zaslonom na armaturni plošči. Za večjo varnost in udobje vseh so na voljo novi asistenčni sistemi, med njimi t. i. pomočnik za avtocesto in promet, ki predstavlja drugo stopnjo avtonomne vožnje.Velika novost je priključni hibrid e-tech z močjo 160 KM, pri čemer so uporabili tehnologijo iz formule ena, pravijo pri Renaultu. Pogon sestavljajo 1,6-litrski štirivaljni bencinski motor in dva elektromotorja, moč pa se na kolesa prenaša prek sekvenčnega menjalnika brez sklopke z več načini delovanja, kar bo zelo všeč tistim, ki ne marajo (tulečih) brezstopenjskih menjalnikov, kakršni se pogosto uporabljajo pri hibridnih vozilih. Z 9,8 kWh akumulatorjem bo novi megane e-tech samo z električnim pogonom dosegel hitrost do 135 km/h, v mešanem ciklu WLTP pa naj bi samo na elektriko prevozil do 50 kilometrov oziroma do 65 kilometrov v mestnem ciklu. Hibridni pogonski sklop bo na začetku na voljo v modelu grandtour, pozneje pa tudi v petvratni limuzini berline.Nova oznaka R.S. line prinaša bolj športen zunanji in notranji videz ter nadomešča dosedanjo GT line. Oktansko veselje se začne pri modelu R.S., ki ima 1,8-litrski motor s turbinskim polnilnikom in neposrednim vbrizgom goriva, ki razvije 205 kW (280 KM) in 390 Nm navora. Pri različici R.S. trophy razvije okroglih 300 konjičev, navor pa je povečan na 420 Nm v kombinaciji s samodejnim menjalnikom EDC oziroma na 400 Nm z ročnim menjalnikom. Športno podvozje sport 4control pri modelu R.S. poskrbi za okretnost in stabilnost, številne parametre avtomobila pa lahko med vožnjo spremljamo v sistemu R.S. monitor. Različica trophy ima še bolj dodelano podvozje cup s torsnovim mehanskim diferencialom z delno zaporo, ki avtomobilu zagotavlja še boljše vodenje skozi ovinke in oprijem med pospeševanjem iz njega. Omenjeno podvozje ima za 25 oziroma 30 odstotkov trše blažilnike in vzmeti ter za 10 odstotkov bolj tog stabilizator kot običajni megane R.S.