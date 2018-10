FOTO: Brutalni umor: novinarko posilili in zadušili, slovenski novinarji zgroženi

RUSE – V bolgarskem mestu Ruse na severu države so neznanci brutalno umorili 30-letno televizijsko novinarko Viktorio Marinovo. Kot je danes sporočilo tožilstvo, so njeno truplo našli v soboto v nekem parku. Pred umorom naj bi Marinova poročala o preiskavi domnevne korupcije pri porabi sredstev EU. Vzrok smrti so bili udarci v glavo in zadušitev. Žrtev naj bi bila tudi