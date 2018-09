Pozor: ta živila so smrtno nevarna za vašega ljubljenčka

Kar nekaj je mitov o tem, kaj smemo dati jesti hišnemu ljubljenčku in česa ne. Za vas smo raziskali, kaj velja in kaj je popolnoma neresnično. Visoko na lestvici prepovedanih živil sta priljubljeni človeški živili, avokado in čokolada, ki sta v prevelikih odmerkih za psa smrtno nevarni. Avokado vsebuje persin. Persin je povsem neškodljiv za ljudi, ki niso alergični, je pa zelo strupen za pse. Že zelo majhna količina lahko izzove slabost ali drisko.



Strupena snov v čokoladi je teobromin. Vsebujejo ga vse vrste čokolade, tudi bela. Najnevarnejši pa sta temna čokolada in nesladkana čokolada za peko. Uživanje čokolade lahko takoj povzroči bruhanje, drisko ali neznosno žejo. V večjih količinah je čokolada vzrok za nenormalen ritem srca, tresenje, napade in celo smrt.



Zelo neprijetni so lahko tudi mleko in mlečni izdelki, saj pri psu izzovejo prebavne težave, slabost in drisko. Pes naj se izogiba sladkarijam in sladkim pijačam, rizični pa so tudi kakiji, slive in podobno sadje.