Poškodbe zaradi povodca ni nič neobičajnega

Kako držati povodec

Uporabljajmo povodce, ki se jih da izvleči – ti ponujajo več svobode in so varnejši, uporabimo ovratnice z ročajem.

Povodca ne smemo ovijati okoli zapestja, roke ali prstov; velikih psov ne smemo imeti na dolgem povodcu – če stečejo, lahko ustvarijo veliko silo, ko jih povodec v hipu ustavi; povodcev ne smemo vezati okoli nog, dreves ali uličnega pohištva.

Povodec je bistven za vsakega lastnika psa, izberimo takega, da lahko štirinožca v kritičnih okoliščinah obvladamo. Toda na tisoče lastnikov psov je staknilo resno poškodbo rok, ker so narobe držali povodec, opozarjajo kirurgi: redno zdravijo zlome, raztrganine in izpahnjene prste, vse te poškodbe so nastale med sprehajanjem psa. Posamezne bolnišnice obravnavajo do 30 tovrstnih primerov na leto.»Zaradi psov se na najrazličnejše načine krepi zdravje njihovih lastnikov, zmanjšuje se stres in veča njihova aktivnost,« je povedala kirurginja. »Sem pa videla tudi številne resne rane, ki so jih povzročili povodci in pasje ovratnice. Rada bi, da se ljubitelji psov zavedajo, da se lahko preprosto obranijo pred tovrstnimi poškodbami.«Razprave o tem, kako držati povodec, je spodbudila nedavna nesreča 65-letne»Moj pes je začel teči, vrv povodca pa se je nenadoma ovila okoli mojih prstov. Strašansko me je bolelo,« se spominja učiteljica gluhih iz Cornwalla. Staknila je hude poškodbe desnega sredinca in kazalca – med drugim raztrganine in izpahnjene kosti. »Prihajam iz družine kirurgov, nisem bila panična. Moja glavna skrb je bila, da mi rano ustrezno oskrbijo. Zaradi fantastične zdravniške oskrbe bom lahko v celoti uporabljala svojo roko – tako da bom še naprej uživala v igri z osmimi vnuki. Prav tako se bom lahko ukvarjala s hobiji, plezanjem in potapljanjem. In spet bom lahko sprehajala psa.«Poškodbe najpogosteje nastanejo, ko se pes nenadoma premakne ali zažene, medtem ko imajo lastniki povodec ovit okoli zapestja, roke ali prsta ali prste zataknjene pod pasjo ovratnico. »Pogosti so spiralasti zlomi kosti prsta, potrebne so operacije, da jih pozdravimo,« je pojasnila Dunlopova, ki dela v bolnišnici Duchy.»Tovrstne boleče nesreče lahko povzročijo otekline in negibljivost delov rok, tudi če jim zdravniki pomagajo, je lahko omejena sposobnost uporabe rok. Pogoste so opekline zaradi trenja, nekaterim ostanejo trajne brazgotine ali celo izgubijo del prsta.«Poškodovani so praviloma prisiljeni vzeti bolniško, tisti z resnejšimi poškodbami so lahko doma do šest tednov in potrebujejo leta ali celo več rehabilitacije. Tudi manjše poškodbe lahko pomenijo do šest mesecev terapije. Temu se lahko v celoti izognemo, če pravilno držimo povodec.