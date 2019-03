Pomlad je čas gonitve

Pomlad prinaša spremembe. FOTO: Guliver/Getty Images

Pomlad prinaša prebujanje narave, pojavijo se prvi insekti, zgodnje rastline odpirajo cvetove in drevje se oblači v listje. To je čas vznemirjenja po zimskem zatišju, ki ga številne živali izkoristijo za razmnoževanje. To velja tudi za psičke, ki se v tem obdobju začnejo goniti.Pojatev, gonjenje ali estrus se ponavlja dvakrat na leto, navadno pomladi in jeseni. Spolno zrelost dosežejo med četrtim in 18. mesecem, kdaj nastopi, je odvisno od prehrane in seveda pasme – v povprečju med šestim in osmim mesecem.Prve gonitve so navadno manj izrazite, praviloma se pri manjših pasmah pojavijo prej. V tem obdobju se lahko vedenje vaše ljubljenke spremeni, pri nekaterih pa sploh ni opaznih sprememb. Gonitveni cikel delimo v štiri različno dolga obdobja, in sicer predgonitev, gonitev, obdobje po gonitvi in obdobje mirovanja.V obdobju gonjenja lahko postanejo psičke bolj plašne z občutkom utesnjenosti. Prav tako začnejo pogosteje in izdatneje urinirati. Njihovo spolovilo oteče, pojavi se krvav ali rumenkast izcedek. Pripuščanje ob prvi gonitvi ni priporočljivo, saj psička takrat spolno, telesno in psihično šele dozoreva.Psičke, za katere je odločeno, da ne bodo imele mladičkov, bi morali sterilizirati še pred prvim gonjenjem. Za to obstaja več razlogov. Prvi razlog so že omenjene spremembe v vedenju. Zavedati se moramo, da so hormoni zelo močni in lahko izdatno spremenijo vedenje.Psičke lahko med gonitvijo postanejo agresivne, kar je še posebno skrb vzbujajoče, če je obkrožena z malimi otroki. To obdobje lahko pripelje do ugrizov, renčanja. Neredko psičke zbežijo od lastnika in se stepejo z drugimi psi. Povrhu so kot magnet za samčke, ki se v njeni bližini prav tako začnejo pretepati.Nesterilizirane psičke imajo več zdravstvenih težav. Pojavi se lahko piometre, gnojno vnetje maternice, ki se načeloma pojavlja pri starejših psicah, po šestem letu (pojavnost je 60-odstotna). Če se pojavi, je potreben kirurški poseg, kadar je ne opazimo dovolj hitro, lahko vodi do smrti.Med nesteriliziranimi psičkami je tudi veliko več raka na mlečnih žlezah, dobi ga vsaka četrta žival. Približno polovica tumorjev je malignih. Poleg tega sterilizacija preprečuje neželene brejosti. Skrb za leglo obremenjuje psičko, tudi lastniki se morajo sprijazniti, da bodo imeli z leglom več dela in finančne odgovornosti.Včasih je pri kotitvi potreben carski rez ali pa je treba mladičke šest tednov hraniti s stekleničko. Vsako leto v zavetiščih po svetu evtanazirajo 2,7 milijona zdravih mladičkov, številni so od psov iz družin. To številko bi lahko drastično znižali, če bi živali sterilizirali.Obstaja javno prepričanje, da mora psička vsaj enkrat čez brejost ali gonitev, preden jo lahko steriliziramo, a to ni res. Sterilizirani psi živijo dlje, so bolj zdravi in se laže prilagajajo na svojo družino.