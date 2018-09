Pohodniški in kolesarski festival

V petek najprej vabijo na lahek voden pohod po poteh v Dobravi. Zbor bo ob 16. uri pri fitnesu v naravi na robu Dobrave, obiskali in prebrali pa boste učni pano z utrinki iz preteklosti kraja, se udeležili delavnice hoje po vrvi in se ustavili na kmetiji z zanimivo ljubiteljsko muzejsko zbirko starih predmetov. Sobotni pohod po Gorsko-turistični poti Plešivec se bo ob 10. uri začel pred gostilno Balek v Suhem Dolu. Srednje zahtevna, 12-kilometrska krožna pot je speljana po obronkih mogočne Uršlje gore, na njej pa boste spoznali zgodovino soteske Kaštel, slišali o Plešivškem dvoru, se družili pri Plešivškem mlinu in v njem zmleli žito in pokušali dobrote z okoliških kmetij.Okoli Uršlje gore pa se boste to soboto lahko zapeljali tudi s kolesom. Na voljo bodo tri krožne poti: cestna tura v dolžini 81 kilometrov, 51-kilometrska gorskokolesarska in družinska dvajsetkilometrska tura. Start bo ob 10. uri izpred Hostla v Slovenj Gradcu.V nedeljo boste spet le hodili, tokrat na Rahtelov vrh. Zbor bo do 15. ure na parkirišču pri tovarni Nieros v Slovenj Gradcu, na okoli štiri kilometre dolgi poti pa boste na gozdni učni poti spoznali številne drevesne vrste, pripravili pa bodo še prikaz postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja.Informacije: 031 719 457, 031 878 559, www.spotur.si