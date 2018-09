Podaljšajte poletje v september

Poletje se je izpelo, a če vam je še ostalo kaj prostih dni, potem skoraj ni lepšega meseca za odkrivanje Evrope, kot je september. Cene so padle, ozračje je še vedno prijetno toplo, množice pa so se tudi že porazgubile.



1. Dolina reke Loare: Ob omembi francoske reke Loare najhitreje pomislimo na tamkajšnje pravljične gradove, čeprav so parki, ki jih obdajajo, vsaj toliko čarobni. Sploh s prihajajočo jesenjo, ko se drevesa počasi odenejo v barvito preobleko. Gradovi so odprti do konca oktobra, množice precej manjše, hkrati pa boste lahko občudovali direndaj vinskih trgatev.



2. Istanbul: Turška prestolnica na meji Evrope in Azije je prava paša za čute verjetno v vseh letnih časih, a september postreže še dodatno atrakcijo. Prav v tem mesecu se čez njegovo morsko ožino, ki je najkrajša morska pot med Evropo in Azijo, valijo jate ptic, da prezimijo v Afriki. Idealno za opazovanje enega največjih migracijskih spektaklov je tako celotno mestno obrežje, kot s hribovja Camlica Hills, od koder se razprostira panoramski pogled na Bospor.



3. Škotska: Septembrski konci tedna so na Škotskem dnevi odprtih vrat, ko obiskovalce – brez vstopnine – sprejemajo zgodovinsko pomembne stavbe, denimo mogočni podeželski gradovi, običajno zaprti za javnost. A obisk skrbno načrtujte, saj so ti dnevi določeni regionalno. Pomembne arhitekturne stvaritve Edinburga, denimo, na stežaj odprejo vrata zadnji vikend septembra.



4. Grški otoki: Ti so tudi septembra turistično precej oblegani, vseeno pa že najdete otoček, kjer se poletni živžav umirja. Razmislite o Skirosu ali Folegandrosu, ki je bolj umirjena različica Santorinija, ali Kastelorizu, ki je eden lepših v otoški skupinici Dodekanez v Egejskem morju.



5. Barcelona: Katalonska prestolnica je mesto nenehne zabave, ki pa je še v posebnem razmahu med 21. in 24. septembrom, ko z večdnevno prireditvijo slavijo mestno zaščitnico La Mercè. Z akrobati, žonglerji, živo glasbo in plesom, ognjemeti in paradami, med najbolj zanimivimi pa je postavljanje človeških stolpov.



6. Toskana: Sveže fige, grozdje, gobe, kostanj, oljčno olje in tartufi – Toskana je ta mesec kot ustvarjena za gurmane. Ob tem da lahko svoje brbončice že nesramno dobro razvajate kar ob bazenu kakšne vile, saj so sončni žarki še poletno topli. In ne pozabite še na morda enodnevni skok v Firence ali Verono, ki nista več v primežu avgustovske turistične norije.



7. München: Jesen v bavarski prestolnici najhitreje izenačimo z najbolj razvpitim pivskim festivalom, Oktoberfestom, ki pa v nasprotju s svojim imenom začne razgrajati že septembra, letos že 22.; traja dva tedna.