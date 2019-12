Po žajbelj ali fikus v zavetišče za rastline (FOTO)

Nino se je ukvarjal z zelišči, zdaj pa se posveča predvsem okrasnim sobnim rastlinam. FOTO: Alenka Kociper

Vse do februarja lahko ob torkih popolne posvojite rastlino v podhodu Ajdovščina v Ljubljani. FOTO: Alenka Kociper

Eva Jera in Anamari trenutno skrbita za okoli 200 rastlin. FOTO: Alenka Kociper

Pred štirimi leti jenekje ob Ljubljanici našla žajbelj v lončku, ki ga je očitno nekdo zavrgel. Vzela ga je domov in mu odmerila prostor med preostalimi lončnicami. To je bil začetek zgodbe o zavetišču za rastline, ki sta ga kmalu potem prek facebooka zagnali s prijateljico. Objavili sta, da lahko v zavetišču pustimo rastline, za katere iz tega ali onega razloga ne moremo več skrbeti, kdor pa rastline išče, jih lahko v zavetišču posvoji. Odziv je bil presenetljiv in v štirih letih, kolikor projekt živi, je nov dom našlo blizu petsto rastlin.»Sprva sva jih imeli kar doma, ko se jih je nabralo preveč, sva začeli iskati primeren prostor. Nekaj časa smo bili na različnih lokacijah po Ljubljani, danes pa smo začasno na prostoru ob Masarykovi cesti, kjer smo postavili samooskrbni rastlinjak, kar nam omogoča tudi bolj enostavno nego rastlin,« nam je povedala Anamari. Zanimivo je, da se pobudnici zavetišča z rastlinami ukvarjata zgolj ljubiteljsko, ker pa sta obe slikarki, sta v projekta vnesli tudi umetniško noto. Ročno sta izdelali poseben zvezek, v katerem humorno in v zgodbah opisujeta posamezne rastline, opise pa dopolnita z ilustracijami. Poseben je tudi postopek posvojitve: »Rastlin ne morete kar tako odnesti iz zavetišča, ampak podpišete pogodbo o posvojitvi, ki je pravzaprav etična zaveza, da boste za rastlino dobro skrbeli,« pravi Eva Jera. Ob posvojitvi se plača prispevek za oskrbo in material, neke vrste posvojnina, s katero zavetišče delno pokriva stroške.Zavetišče trenutno priložnostno domuje v ljubljanskem podhodu Ajdovščina. Pod imenom Zeleno zatočišče je del razstave v okviru Bienala industrijskega oblikovanja BIO26, ki ga v sodelovanju s Centrom za kreativnost organizira Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana. Približno dvesto rastlin je dobilo svoj prostor v opuščenem lokalu, kje bi, sodeč po fototapetah z rastlinskimi motivi, nekoč lahko domovala cvetličarna. Ker v podhodu ni naravne svetlobe, je začasni rastlinjak opremljen s posebnimi svetili, ki omogočajo preživetje rastlin, prostor pa zaradi tega žari v zamolko modri in rumeni barvi. Priložnostno zavetišče bo tam do februarja prihodnje leto, dokler traja BIO26, Anamari in Eva Jera pa vsak torek med 16. in 18. uro odpreta vrata rastlinjaka in povabita obiskovalce, da si rastline ogledajo in morebiti katero od njih posvojijo, na podoben način zavetišče deluje tudi na stalni lokaciji.Med našim obiskom je rastlinjak obiskalo precej ljudi, nekateri so se odločili tudi za posvojitev. »Potrebujem rastlino, ki bo krasila naš poslovni prostor. Lahko bi jo šla kupit v cvetličarno, a mi je všeč projekt zavetišče za rastline, zato jo bom izbrala tukaj in posvojila. Pravzaprav je darilo za prijateljico, s katero sva pred enim letom skupaj začeli posel, ona je pred časom posvojila že psa,« nam je povedala, ki je v smehu prosila Anamari in Evo Jero, naj ji pomagata izbrati čim bolj nezahtevno rastlino.Tudije prišel z jasnim namenom, da posvoji katero od rastlin, morda celo več. »Projekt sem zasledil na facebooku, in ker imam rastline rad in jih tudi sam gojim, sem prišel pogledat, ali najdem kaj primernega. Rastline so moj hobi, precej sem se ukvarjal z zelišči, zdaj pa sem se usmeril na sobne rastline. Blizu sta mi narava in zelenje, in ker živim v mestu, se mi zdi pomembno, da svoj prostor napolnim z rastlinami.«